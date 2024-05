David Zaslav, président de Warner Bros, a annoncé ce jeudi la mise en chantier d’un nouveau film de la saga Le Seigneur des Anneaux, provisoirement intitulé The Hunt for Gollum et prévu pour 2026 .

Pour la toute première fois, l’histoire sera entièrement consacrée au personnage de Gollum, le hobbit perverti par le pouvoir de l’anneau unique. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, déjà à l’œuvre sur la première trilogie, devraient être impliqués à chaque étape du processus de création. Andy Serkis s’occupera de la réalisation, en plus d’incarner le rôle principal.

Le projet en est aux premiers stades du développement du scénario et deux longs-métrages sont d’ores et déjà prévus.

« C’est un honneur et un privilège de retourner en Terre du Milieu avec notre ami et collaborateur Andy Serkis, qui a une histoire inachevée avec Gollum ! », ont déclaré Jackson, Boyens et Walsh dans un communiqué. « En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du Professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec […] toute l’équipe de Warner Bros. pour une autre aventure épique ! »

« Ouiiii, précieux ! Le moment est venu une fois de plus de s’aventurer dans l’inconnu avec mes chers amis, les gardiens extraordinaires et incomparables de la Terre du Milieu, Peter, Fran et Philippa, » a ajouté Serkis.

Amazon développe également son propre univers télévisuel plus vaste pour la franchise avec la série Les anneaux de pouvoir, ce qui pourrait conduire à deux visions concurrentes. Un projet dans lequel Jackson, Walsh et Boyens ne sont d’ailleurs pas impliqués.

Peter Jackson façonne l’univers de Tolkien au cinéma depuis près d’un quart de siècle, de la première trilogie jusqu’à sa suite (moins inspirée) Le Hobbit. Lui et ses équipes sont parvenus à créer un univers grandiose, cohérent et reconnaissable entre mille, magnifié par les décors de la Nouvelle-Zélande natale de Jackson et par les superbes compositions d’Howard Shore. Tous ces talents réunis ont contribué à faire de cet univers l’une des franchises les plus célèbres, appréciées et rentables de toute l’histoire du cinéma.

Prévu pour 2026, le film devrait entrer rapidement en production pour pouvoir sortir dans les temps.

Les fans de Tolkien pourront découvrir dès le 13 décembre 2024 un nouveau chapitre de leur univers favori avec Le Seigneur des Anneaux : La guerre des Rohirim, un film d’animation qui se concentrera sur le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L’action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie originale.

Christophe Laurent