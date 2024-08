Le film, qui n’avait pas encore de titre défini, voit son acteur principal Joaquin Phoenix abandonner le projet précipitamment à cinq jours du tournage au Mexique.

D’abord objet de rumeurs, c’est maintenant confirmé par Variety. L’acteur oscarisé pour son rôle du Joker de Todd Phillips, dont le second opus est attendu le 2 octobre prochain, a décidé de quitter à la dernière minute le nouveau projet de Todd Haynes, réalisateur de Carol et de May December.

Le long-métrage devait commencer son tournage dans quelques jours dans la ville de Guadalajara au Mexique où tout était prêt pour accueillir les équipes.

Joaquin Phoenix était pourtant à l’origine du projet. Il a notamment développé le scénario avec Todd Haynes et Jon Raymond (First Cow). Le réalisateur décrivait le film comme “une histoire d’amour entre deux hommes dans les années 1930 avec un contenu sexuel explicite”. Il était en effet classé NC-17, la plus haute restriction aux États-Unis (hors contenu X).

Pour l’heure, la raison officielle du départ de l’acteur n’a pas été annoncée.

Joaquin Phoenix (Napoléon, Beau is Afraid, Her) devait être le protagoniste principal tandis que son “love interest” devait être interprété par Danny Ramirez, vu dans Top Gun Maverick en 2022 ou encore dans la série Falcon et le Soldat de l’hiver chez Marvel.

Le projet en stand-by, voire certainement abandonné, avait déjà été vendu à l’international, ce qui risque d’entraîner des pertes financières colossales pour le studio de production Killer Films.

