Synopsis : Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale américaine et passionné le pays 20 ans plus tôt.

♥♥♥ ♥♥

Présenté au dernier festival de Cannes, le nouveau film de Todd Haynes, May December, dont le titre vient d’une expression anglo-saxonne marquant la différence d’âge dans un couple, s’inspire d’un véritable fait divers qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 1990. Mary Kay Letourneau, 34 ans, professeure de mathématiques, a été condamnée pour avoir eu des relations sexuelles avec un de ses élèves, âgé de 12 ans. Si le contexte ici est différent, le sujet reste le même. Gracie (Julianne Moore), 36 ans, et Joe (Charles Melton), 13 ans, sont surpris en pleine relation intime dans l’animalerie où ils travaillent. L’histoire prend place vingt ans après cet évènement. Gracie est sortie de prison, elle s’est mariée avec Joe et ensemble, ils ont eu trois enfants. La vie du couple est chamboulée par le futur départ à l’université des deux derniers enfants, mais surtout par l’arrivée d’Elizabeth (Natalie Portman), une actrice qui se prépare à incarner Gracie à l’écran et qui vient la rencontrer chez elle. Todd Haynes et sa scénariste Samy Burch, dont le scénario a reçu une nomination aux Oscars 2024, traitent ce scandale d’apparence superficiel an abordant des sujets plus graves à travers une comédie noire, pleine d’ironie et nourrie de faux-semblants. À commencer par ceux d’Elizabeth. Elle se présente dans une démarche saine et bienveillante, mais va petit à petit s’immiscer dans cette famille sous prétexte d’authenticité et de crédibilité. Sa recherche de vérité la pousse à agir de manière intrusive avec des questions susceptibles de briser les certitudes du couple et les non-dits entourant cette relation.

Ensuite viennent ceux de Gracie, qui vit dans l’illusion d’un couple parfait et idyllique, sans accepter le détournement de mineur dont elle s’est rendu coupable sous couvert d’un amour sincère. Et enfin, ceux du film lui-même, qui fait place à une mise en scène simple mais efficace pour jouer avec les attentes et les préjugés du spectateur. Todd Haynes, qui décrit son œuvre comme “un mélodrame d’horreur”, nous plonge dans cette ambiance pesante et angoissante, vieillissant l’image caméra avec un filtre granulé qui rappelle les documentaires criminels. Le réalisateur utilise de manière répétitive une musique angoissante et abuse volontairement de zooms sur les personnages. Comme Elizabeth, le public fait face à sa soif d’en savoir plus et sur un voyeurisme malsain.

Le film n’épargne pas ces deux femmes, manipulatrices et cruelles à leurs niveaux. Haynes les met en parallèle, bien distinctes l’une de l’autre. Et par des jeux de mimétisme, toutes deux finissent par se ressembler. L’utilisation des miroirs traduit ce duel constant. Elles se regardent elles-mêmes, regardent l’autre en même temps, se jugent, se jaugent. En ce sens, Natalie Portman et Julianne Moore prennent du plaisir à se jouer de leurs personnages respectifs.

Mais le véritable cœur émotionnel de May December est Joe, dont l’interprétation touchante de Charles Melton (Riverdale) révèle toute la complexité et les troubles de ce jeune trentenaire. Il est dépassé par les événements et à la recherche de sens à sa vie, dont l’enfance et l’innocence ont été volé par une adulte. À l’image des papillons dont il s’occupe, il rêve d’émancipation et de voler de ses propres ailes, loin de cette femme qui contrôle sa vie depuis son adolescence. Si la narration nous laisse parfois en suspens, laissant libre cours à l’interprétation, Todd Haynes nous touche par la simplicité de cette œuvre, jouant avec l’humour et l’ironie des situations pour faire passer des messages.

Florian Rouaud