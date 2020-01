Résumé : Trois films de Stanley Kubrick qui profitent d’une exploration approfondie : images d’archive, analyses, retranscription d’entretiens et d’articles d’époque. Ces trois volumes profitent en outre de différents suppléments : DVD en version remastérisée et affiches de films.

♥♥♥♥♥

La fascination exercée par les films de Stanley Kubrick relèvent autant de leurs magistrales qualités audio-visuelles que de l’identité de leur créateur. Ces trois volumes, respectivement consacrés à 2001 : l’Odyssée de l’espace, Orange mécanique et Barry Lyndon, proposent ainsi une exploration des coulisses de l’art et de la manière du cinéaste. Publiés en coopération avec le Stanley Kubrick Estate et coordonnés par Alison Castle, photographe et éditrice, principalement connue pour son excellent travail sur les archives Stanley Kubrick (Les archives Stanley Kubrick, Taschen, 2005), ces ouvrages proposent une structure éclectique et ludique. Le grand format qui leur a été alloué leur donne d’abord les allures d’album d’images. Photographies de plateaux et clichés inédits, reproduction de scripts et de scénarios, plans de tournage, photogrammes agrandis, assurent dans un premier temps le plaisir des yeux. Mais le fond est tout autant captivant. Différentes personnalités (Michel Ciment, critique et spécialiste français de Kubrick, Rodney Hill, coauteur de The Encyclopedia of Stanley Kubrick, Jan Harlan, producteur, assistant-réalisateur et beau-frère de Kubrick, Herb A. Lightman, réalisateur) s’attellent ainsi à décrypter ces trois films, revenant sur le parcours du cinéaste, ses rapports avec ses collaborateurs de création, les caractéristiques de sa mise en scène et, plus largement, de sa filmographie. 2001, Orange mécanique, et Barry Lyndon se présentent donc comme les clés d’entrée d’une œuvre qui profitent d’une double-lecture à la fois synchronique et diachronique. Cette approche éclectique s’affirme encore par la présence de pistes d’analyse plus transversales qui permettent de décrire un champ d’horizon essentiel à la compréhension du zeitgest qui traverse plus ou moins directement la filmographie du réalisateur : la vie extra-terrestre et les effets spéciaux, les révoltes contre-culturelles des années 1960, la perception du film historique entre monumentalisme des décors, froideur des systèmes décrits et intimisme des comportements humains, un rapport entre objectivité scientifique et passion sentimentale qui se trouve au cœur de l’ensemble de ses films. La retranscription d’articles et d’entretiens parus au moment de la sortie des films complètent ces retours contextuels. On notera parmi ceux-ci la traduction de l’interview réalisée par Michel Ciment à propos de Barry Lyndon pour l’édition américaine de son indépassable Kubrick (Calmann-Lévy, 1981) et qui diffère quelque peu de sa version originale. Enfin, quelques boni et non des moindres accompagnent ces publications : les affiches originales des films (format 50,2 x 78 cm) et leurs DVD en version remastérisée. Accessibles à toutes les bourses, ces trois volumes s’affirment comme des ouvrages essentiels.