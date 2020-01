Matthew McConaughey va jouer dans Redeemer, la nouvelle fiction du créateur de True Detective diffusée par FX Entertainment.

Le duo composé par le créateur-scénariste de la saison 1 de True Detective et l’acteur texan va se reformer. Une excellente nouvelle relayée par Variety, qui précise que Nic Pizzolatto sera également producteur de cette nouvelle série, intitulée Redeemer, qu’il écrit en exclusivité pour FX, et non plus HBO.

Adapté du roman publié en 2019 The Churchgoer : A Novel de Patrick Coleman, le polar sur fond de thriller psychologique devrait reprendre l’histoire initiale, un ancien ministre devenu agent de sécurité, enlisé dans une conspiration criminelle après avoir commencé à enquêter sur la mystérieuse disparition d’une femme au Texas. Un flic dans un univers sombre et certainement violent, figure qui sied parfaitement à l’interprète de Rust Cohle, l’enquêteur taciturne à la voix caverneuse, héros des huit premiers épisodes de True Detective.

Six ans après avoir fait l’unanimité avec sa brillante performance, Matthew McConaughey va donc retrouver celui qui lui a offert l’un de ses plus beaux rôles, et camper le personnage principal d’un programme télévisé, chose qu’il n’avait pas fait depuis 2014. Eric Schrier, président de FX Entertainment, s’est dit « enthousiaste » à l’idée d’accueillir le duo sur son réseau, dont il avait apprécié le travail sur HBO. Cependant, le scénario de Pizzolatto doit encore passer la phase de test avant que la production ne soit officiellement validée par la chaîne, qui donnera son feu vert au développement de la fiction.

Quant à Matthew McConaughey, ce dernier sera dès le 5 février à l’affiche The Gentlemen, le nouveau film de Guy Ritchie dans lequel il joue un baron de la drogue expatrié à Londres, qui organise la vente de son empire du cannabis à des millionnaires. De quoi patienter en attendant de le retrouver sur le petit écran.