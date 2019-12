La nouvelle comédie noire de Guy Ritchie, avec Matthew McConaughey en baron de la drogue, s’annonce d’ores et déjà pimentée.

Après un premier aperçu livré en octobre 2019, le second trailer de The Gentlemen devrait mettre du baume au cœur aux nostalgiques du style déluré de Guy Ritchie et ses petites frappes embourbées dans des coups foireux, dont l’issue est généralement funeste.

Avec un Matthew McConaughey en grande forme dans la peau de Mickey Pearson, un expatrié londonien à la tête d’un juteux business de marijuana, et un Hugh Grant métamorphosé (dirigé par Richie dans Agents très spéciaux : Code UNCLE), The Gentlemen annonce un retour aux grandes heures du réalisateur, celles de Snatch et Arnaques, Crimes et Botanique.

Prévu pour 2020, le long-métrage compte nombre de têtes connues, dont Colin Farrell, Michelle Dockery (Downton Abbey), ou encore Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), tous mêlés de près ou de loin à l’empire du chanvre que Pearson souhaite vendre à des millionnaires. La nouvelle bande-annonce dévoilée ce 23 décembre par le distributeur SND offre un avant-goût supplémentaire de cette comédie à l’humour noir, ponctuée d’accents britanniques à couper au couteau.

Au son d’une version survoltée des Quatre saisons de Vivaldi, ces nouvelles images révèlent un programme chargé en coups bas, mauvaises idées, enlèvements, fusillades et cadavres. On devine également que Ritchie n’hésitera pas à s’appuyer sur la performance de son acteur principal, McConaughey et son accent texan, pour pimenter le tout. La star de la première saison de True Detective avait déjà prouvé son talent pour camper les tueurs à gage borderline dans Killer Joe de William Friedkin.

Annoncé en octobre 2018 sous le titre de Bush, The Gentlemen marque le retour de Guy Ritchie aux comédies policières peuplées de trafiquants à la main bien verte, qui ont fait son succès dans les années 1990, après un détour par Disney avec Aladdin. Le film a été tourné dès novembre 2018 dans les West London Film Studios à Hayes, et devrait débarquer dans les salles obscures début février 2020.

