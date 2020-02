Les fans du Club des ex, sorti en 1997, ont de quoi jubiler. Le trio formé par Goldie Hawn, Bette Midler et Diane Keaton sera réuni dans un nouveau film centré sur la mort de leur ex-mari et des vacances de Noël qui promettent de secouer.

Trois femmes divorcées du même homme, forcées de passer les vacances de Noël ensemble après que ce dernier est décédé dans un magasin new-yorkais. Un pitch simple, pour une comédie au casting royal. Goldie Hawn, Diane Keaton et Bette Midler partageront l’affiche de Bijoux de famille, un film écrit par Peter Hoare, et dont la production devrait débuter prochainement.

Et si l’histoire et les personnages semblent familiers, c’est que le projet, relayée par THR, fait écho à un long-métrage devenu culte. En effet, les trois stars s’étaient déjà donné la réplique dans la comédie de Hugh Wilson, Le Club des ex (First Wives Club), en 1996. Une intrigue hilarante au fond féministe inspirée de l’œuvre d’Olivia Goldsmith, dans laquelle trois copines réunies par le suicide de leur amie, mariée à un homme infidèle entiché d’une femme plus jeune, décident se venger de leurs ex.

Vingt-quatre ans plus tard, le trio fera donc son retour. Une excellente nouvelle pour de grandes comédiennes, dont les premiers rôles se font rares à l’écran. Bradley Fischer, producteur dirigeant du label New Republic, se réjouit de ces retrouvailles : « La chimie de Diane, Bette et Goldie est inégalée et irrésistible, et je suis ravi d’aider à les réunir à l’écran pour des générations de fans », a-t-il expliqué plus tôt cette semaine.

Et Alan Nevins, coproducteur, d’ajouter : « Brad et moi avons toujours voulu Peter (Hoare) pour ce projet, mais il était constamment occupé. À notre grande joie, après la vente de Cannes, nous avons pu nous réunir tous les trois. Le public et moi avons attendu de nombreuses années que ces trois dames jouent ensemble dans un autre film. ». Ce sera donc bientôt chose faite. La date du tournage devrait être annoncée sous peu.