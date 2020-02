Résumé : Le 14 octobre 2011, 2 % de la population mondiale disparaît en une fraction de seconde, sans explications. De ce point de départ tragique, la série The Leftovers, créée par Damon Lindelof (Lost) et le romancier Tom Perrotta, déroule un récit puissant, centré sur des personnages complexes et fracturés de l’intérieur. Fruit d’une documentation méticuleuse, Les Résonances de The Leftovers. Perdre et se (re)trouver propose une lecture globale, pointue et limpide de ce qui fait le sel de la série, de sa genèse passionnante à ses multiples symboles et ambiguïtés. Un décryptage complet écrit par Sylvain Romieu, auteur célébré pour son analyse minutieuse des jeux vidéo Dark Souls au sein des ouvrages Dark Souls. Par-delà la mort.

Si la diffusion du dernier épisode de The Leftovers remonte à 2017, la série de Damon Lindelof n’a pas fini de faire parler d’elle. Dès 2018, Saad Chakali et Alexia Roux proposaient une première étude française sur le sujet (Humanité restante, L’Harmattan), suivi un an plus tard par The Leftovers, le troisième côté du miroir (Playlist Society), le passionnant essai de Sarah Hatchuel et Pacôme Thiellement. Le présent ouvrage signé par Sylvain Romieu, journaliste pour le site Chroniques ludiques et déjà coauteur de deux ouvrages consacrés à la saga vidéoludique Dark Souls (Third Éditions, 2015 et 2017), se propose comme une synthèse monographique dont l’accomplissement répond au souci d’exhaustivité propre à l’identité de la maison Third Éditions. Un long préambule nous invite d’abord à découvrir les différentes étapes et figures d’une série télévisée américaine-type. Les fonctions du showrunner, les particularités de la Writer’s room et les cycles de création des épisodes n’ont bientôt plus de secrets pour le lecteur. Loin d’être anecdotiques, ces différentes informations posent les bases de la réflexion de Romieu. Chacune des trois saisons de The Leftovers se voit ainsi étudiée sous l’angle de cette chaîne de création. Phase d’écriture, évolution du casting, lieux et anecdotes de tournage, montage sont analysées dans le détail à partir de différentes sources glanées pour l’essentiel sur Internet. Aux côtés de ces éléments intrinsèques à la série, Romieu propose une description tout aussi précise et détaillée de l’identité de ses créateurs (Damon Lindelof, bien sûr, mais aussi Tom Perrotta, le romancier adapté, et HBO dont The Leftovers initia sa première collaboration avec un studio tiers), et de ses différents personnages.

Si les inconditionnels de la série sont déjà au fait de ces différents détails, cette approche a le mérite de faire comprendre aux néophytes les principaux enjeux et les singularités thématiques et stylistiques de The Leftovers. Le travail analytique proprement dit repose sur un décryptage consistant de l’univers de la production. Là encore les questions techniques et audio-visuelles ne sont pas en reste. Si Romieu consacre de longues pages aux motifs et espace-temps clés de la série, les analyses sur les valeurs dramaturgiques et formelles des prologues, génériques et morceaux musicaux valent tout autant le détour.

L’auteur prend par ailleurs toujours soin d’enrichir son propos par une comparaison avec d’autres séries plus anciennes ou contemporaines de The Leftovers. Si l’on ajoute l’amorce de problématiques plus civilisationnelles (la perception des sectes aux États-Unis), ou l’élaboration de pistes de réflexion aussi cohérentes (le genre post-apocalyptique) qu’étonnantes (l’analyse des titres des épisodes), on prend la pleine mesure de ce qui constitue la principale qualité de cet ouvrage : celle d’une somme à placer entre toutes les mains.