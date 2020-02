Le cinéaste va transposer pour le cinéma American Utopia, spectacle de danse progressiste adapté de l’album éponyme de David Byrne, cofondateur du groupe new wave Talking Heads. Le film est prévu pour 2020.

Le président du jury du 73e Festival de Cannes se lance dans un nouveau projet. En effet, Deadline révèle que Spike Lee, oscarisé pour BlacKkKlansman (meilleur scénario adapté), est sur le point d’adapter le spectacle American Utopia, inspiré du septième album solo du musicien rock David Byrne, succès mondial sorti en 2018 et transformé en show musical de Broadway en 2019.

Un choix peu étonnant, étant donné que l’œuvre, qui se joue jusqu’au 16 février prochain au Hudson Theatre de New York, est une production postmoderne et progressiste, qui propose une réflexion sociétale sur le monde urbain, les droits civiques, et la manière dont les gens se considèrent les uns les autres. Des thématiques semblables aux débats sur la tolérance et les droits des Afro-Américains, que soulèvent Lee dans ses films.



Le musicien oscarisé de 67 ans, compositeur de la bande originale du Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, photographe professionnel et acteur (This Must Be The Place), a accueilli la nouvelle avec enthousiasme : « Pincez-moi. Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner pour ce projet. », a-t-il réagi, cité par Deadline. Très heureux de travailler avec Spike Lee, David Byrne assure que le résultat sera « quelque chose d’important, que personne n’a jamais vu auparavant ».

David Byrne et Spike Lee coproduiront le long-métrage via leurs labels respectifs Todomundo et Forty Acres, complétés par le financement de Radicalmedia. David Linde et Jeff Skoll de la compagnie Participant, ainsi que Kristin Caskey, Mike Isaacson et Patrick Catullo, qui ont dirigé la production de Broadway, seront également producteurs exécutifs.

« American Utopia est une véritable célébration de la part d’un grand artiste et un magnifique rappel à notre nation que nous sommes tous nés pieds nus et que nous portons le même costume. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec M. Byrne et l’incomparable Spike Lee (…). », a commenté le producteur Linde à propos du show, qu’il se réjouit de voir adapté au cinéma.

Par ailleurs, Spike Lee a déjà plusieurs métrages en route. Le premier, Da 5 Bloods, film de guerre avec Chadwick Boseman et Paul Walter Hauser, est actuellement en postproduction tandis que le second (non daté), Prince of cats, sera l’adaptation du roman graphique éponyme de Ron Wimberly pour Legendary Entertainement, une réécriture de Roméo et Juliette située dans la sphère hip-hop des années 1980.

On pourra également retrouver le réalisateur sur la Croisette en mai prochain pour le Festival de Cannes, dont il présidera le jury qui sera prochainement annoncé. Tout un programme.