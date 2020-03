Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à la chaîne de mettre fin à son opération de gratuité pour tout le temps du confinement, avant la fin du mois, afin d’assurer l’équilibre entre les chaînes gratuites et payantes. Les groupes TF1 et M6 s’étaient plaints de cette mesure.

La fête est finie. Alors que Canal+ avait généreusement décidé le 16 mars de se mettre au clair intégral pour la durée du confinement, et d’offrir à ses abonnés l’accès à ses autres chaînes payantes, le CSA vient de sonner la fin de la récré ce 20 mars, sommant le groupe d’arrêter au 31 mars cette offre exceptionnelle, jugée déloyale par les grandes chaînes gratuites du paf, TF1 et M6.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le Conseil supérieur de l’audiovisuel justifie son coup de sifflet : « L’opération que Canal + a lancée ne peut être que limitée dans la durée car elle est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des ayants droit. Le CSA est aussi là pour rappeler aux acteurs qu’il y a une règle d’ensemble qu’il faut veiller à respecter même si nous faisons preuve de compréhension […] Nous sommes le relais des préoccupations des acteurs auprès du gouvernement pour que leurs difficultés soient prises en compte. », explique le président du CSA Roch-Olivier Maistre.

Des préoccupations exprimées en amont par TF1 et M6, ainsi que Pascal Rogard, directeur général de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), comme le rappelle BFMTV : « Au risque de me faire écharper par les gogos de la gratuité l’opération Canal plus en clair est une honte qui bafoue toutes les règles de droit et en particulier du droit d’auteur. Le CSA doit réagir avec la plus grande fermeté », avait alors estimé ce dernier.

Les « gogos de la gratuité » ont quant à eux exprimé leur mécontentement sur Twitter après que le partage du message du CSA. Les internautes fustigent une décision injuste, en décalage avec les intérêts des Français et appellent au #boycottTF1.

L’initiative lancée par le président de la chaîne Maxime Saada n’était certainement pas dépourvue d’intérêt marketing, et avait été faite sans l’accord préalable du CSA, mais elle avait le mérite de se poser en geste de solidarité alors que des millions de personnes sont recluses à leur domicile pour plusieurs semaines.

Canal+ n’a pour l’heure pas encore émis de commentaire quant à cette mise en garde.