Éducation, divertissement, programmes offerts par les chaînes et services culturels se multiplient depuis le renforcement des conditions de mise en quarantaine de la population. Découvrez toutes ces ressources pour en profiter.

Le durcissement du confinement annoncé par Emmanuel Macron dans la soirée du 16 mars implique désormais de réduire drastiquement ses sorties, réservées à des activités essentielles et sur présentation d’une attestation aux autorités en cas de contrôle. Face à ces mesures prévues par le gouvernement au minimum pour deux semaines, certains services, chaînes, et institutions culturelles se mobilisent pour offrir aux Français reclus un accès gratuit à une partie de leurs programmes à titre exceptionnel.

C’est le cas de Canal+, l’une des premières chaînes à réagir ce lundi, se mettant en clair pour tous les téléspectateurs en possession d’une box, et offrant l’accès à ses chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaire à ses abonnés.

Orange lui a également emboîté le pas, ouvrant à tous ses quatre chaînes OCS et ses cinq chaînes jeunesse ; Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J, afin d’occuper les enfants du 17 au 31 mars prochain. Idem pour les abonnés à Free, qui en plus d’un accès gratuit aux programmes pour les plus jeunes, a également offert plus de données 4G à ses abonnés disposant du forfait mobile 0-2 euros, passant de 50 Mo à 1 Go.

La chaîne franco-allemande Arte a naturellement apporté sa pierre à l’édifice, en mettant à disposition des enseignants et des élèves les ressources pédagogiques de sa plateforme Educ’Arte. Sur demande, les professeurs peuvent disposer des vidéos éducatives du service afin de les utiliser comme supports de cours.

Du côté des services de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime, silence radio pour le moment. Malgré la demande pressante de certains internautes réclamant un accès libre pour tous aux plateformes, celles-ci n’ont pas réagi. Reste Disney+, qui a prévu d’avancer la mise en ligne de La Reine des Neiges 2 et de Star Wars 9 à cette semaine pour ses abonnés américains, australiens et néo-zélandais. La firme a récemment refusé d’avancer sa date de lancement en France prévue pour le 24 mars.

Si Outre-Atlantique, certains longs-métrages récents tels que Birds of Prey et The Gentlemen de Guy Ritchie seront prochainement proposés en VOD sur Amazon et iTunes, en France, le Ministère de la Culture et les professionnels du secteur n’ont pas encore tranché quant à une éventuelle dérogation à la chronologie des médias. Celle-ci, envisagée par le CNC, permettrait aux films dont les sorties étaient prévues avant le confinement d’être proposés à l’achat en e-cinéma sur les applications concernées plutôt qu’en salles.

Et pour les spectateurs désireux de retrouver l’expérience d’une séance de cinéma partagée, Collider rappelle l’existence de « Netflix Party », une extension à installer sur les navigateurs Google Chrome permettant de regarder et de commenter un programme Netflix à plusieurs simultanément.

Aux cinéphiles et à tous les curieux, la Cinémathèque française propose via la rubrique « Découvrir » de son site, un large choix de conférences, de textes, de revues de presse et de vidéos réalisés par des professionnels sur des thématiques variées. Dernièrement, un hommage à la réalisatrice Tonie Marshall, un retour interactif sur l’œuvre d’Alain Resnais ou encore les coulisses de la création de la Bête par Jean Cocteau dans La Belle et la Bête (1946). Au total, 1430 documents sont en libre accès, pour explorer les fonds de la Cinémathèque dans l’attente de sa réouverture.

Dans un autre domaine, l’Opéra de Paris en partenariat avec Culturebox met en accès libre dès 19h30 ce mardi 17 mars de prestigieux spectacles issus de ses archives. C’est le cas de l’opéra Manon de Jules Massenet, mis en scène par Vincent Huguet, première œuvre mise en ligne. Lui succéderont Don Giovanni, du 23 au 29 mars, Le Lac des Cygnes, du 30 au 4 avril, et bien d’autres. La liste complète est disponible sur le site de l’Opéra.

Par ailleurs, si certains sont lassés des programmes accessibles en streaming ou n’y sont tout simplement pas abonnés, le site Open culture met à jour régulièrement sa base de données, proposant à ce jour plus de 1150 films rares de grands cinéastes en libre accès. Et il n’est pas seul. Archive.org dévoile une bibliothèque en ligne de longs et courts métrages classiques en accès gratuit, tels La Nuit des Morts-Vivants, Le Cuirassé Potemkine, M le Maudit, Le Livre de la Jungle, Les voyages de Gulliver.