Ceux qui rêvent de New-York et des spectacles grandioses de Manhattan depuis leur canapé vont être servis. À l’occasion du confinement généralisé, BroadwayHD propose une sélection de musicals, shows et pièces gratuits.

Après les musées (le Louvre, le Quai d’Orsay ou encore le Quai Branly) et leurs visites virtuelles gratuites, l’Opéra de Paris, qui propose aux confinés de découvrir en libre accès depuis son site des spectacles, ballets et opéras sélectionnés parmi ses archives pour occuper vos journées et combler l’ennui, Broadway invite à son tour les internautes à se plonger dans ses œuvres.

Dans ce contexte de crise sanitaire, les scènes new-yorkaises et londoniennes se dévoilent sur BroadwayHD, la plateforme de VOD connue des adeptes de comédies musicales et de théâtre.

Selon Vanity Fair qui relaie l’information, le service, également disponible depuis Amazon Prime donne accès à plus de 300 spectacles américains et britanniques en haute définition et en streaming, ainsi qu’à une sélection inédite de ses meilleures productions, conçue pour l’anniversaire du compositeur Andrew Lloyd Weber, dont les classiques Cats, Fantôme de l’Opéra, Jesus Christ Superstar et Sweeny Todd.

Notez que BroadwayHD est accessible sur abonnement, à partir de 8.99 dollars par mois, soit 8.28 euros, et offre sept jours gratuits sans engagement aux curieux qui désireraient jeter un œil à sa collection de programmes. Une offre exceptionnelle, valable pour une durée limitée.