Le service de vidéo à la demande consacré au cinéma indépendant baisse ses prix sur une sélection de films et étoffe son catalogue durant la quarantaine. Profitez-en.

Encore en panne d’idées pour vos pauses, le programme du soir et du week-end ? UniversCiné, la plateforme de VOD française dédiée au cinéma indépendant, propose depuis lundi 19 mars une sélection de films parmi son catalogue à 0.99 euros l’unité. Au total, le service offre un choix de 200 longs-métrages à prix accessible, pour pallier la fermeture des salles, et continuer à faire vivre les pépites dont recèle le cinéma français et étranger.

Dans un communiqué spécial, UniversCiné détaille un large panel d’œuvres, « […] une sélection riche et éclectique : de Melancholia à Jusqu’à la Garde, de Nanni Moretti à Wiseman en passant par Almodovar, Lanthimos, Cronenberg, Greengrass… ». Une collection qui devrait durer « le temps du confinement », agrémentée de l’offre habituelle de la plateforme, enrichie « chaque jour » pour l’occasion.

Une initiative soutenue par de nombreux distributeur français, parmi lesquels sont cités Haut et Court, Rézo Films, Sophie Dulac et Le Pacte. En supplément, la plateforme a également créé une rubrique spéciale « Confinement de chefs-d’œuvre », qui rassemble de nombreux classiques du septième art, de Charlie Chaplin à Visconti, en passant par Hitchcock et Carné. Ceux-ci sont présentés à 3.99 euros l’unité à la location et 7.99 euros à l’achat.

Créé en 2007, le service dispose d’un catalogue riche et varié, qui met en avant de nombreux films indépendants français et internationaux, tels que Doctor Sleep, l’oscarisé Joker, les césarisés Alice et le Maire, Portrait de la jeune fille en feu, J’ai Perdu mon corps, ainsi qu’Atlantique, mais aussi de nombreux métrages moins en vue, comme Adults In The Room de Costa-Gavras, Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaïmeche avec Ramzy Bedia, et d’autres plus confidentiels, généralement proposés à 4.99 euros en location et à 9.99 euros à l’achat. À découvrir sans modération.