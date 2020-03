Si le traditionnel programme télé du soir ne suffit plus, voici une liste de nouveautés et de propositions à (re)voir sur Netflix en ces temps de pandémie et de confinement .

Lost Girls

Parmi les nouveautés et fraîchement débarqué sur Netflix ce 13 mars, le thriller policier de Liz Garbus – son premier film de fiction présenté à Sundance cette année – repose sur un article de Robert Kolker, narrant les disparitions de jeunes prostituées à Long Island entre 2009 et 2010. La mère de l’une d’entre elles, incarnée par Amy Ryan, va tout faire pour mener l’enquête et retrouver sa fille, palliant l’inaction de la police. Lost Girls déploie une narration captivante, car bien documentée, portée par le jeu de ses acteurs dont Ryan, mais aussi Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), et Gabriel Byrne. De quoi s’occuper dignement sur une heure et demie.

Spenser Confidential

Les adeptes de l’action, de polars et de Mark Wahlberg vont être servis. L’acteur retrouve Peter Berg après Traque à Boston, pour camper Spenser, un ancien flic sorti de prison qui reprend du service dans les bas-fonds de la ville du Massachusetts, afin d’élucider une affaire de meurtre et un complot restés sans suite. Un buddy movie de bonne facture, mené par un solide casting dont font partie Alan Arkin, Bokeem Woodbine (Fargo, Queen & Slim) Marc Maron (Glow) et Winston Duke (Us, Avenger : Endgame).

Horse Girl

Sorti le 7 février dernier, l’opus lunaire de Jeff Baena est comme son héroïne, Sarah (Alison Brie – Glow), perché et rêveur. La vie d’une jeune femme vendeuse de tissu un peu esseulée, fan de son cheval Willow, et de Purgatory, une série policière type Les Experts, va basculer dans une folie douce après avoir reçu un test ADN en cadeau d’anniversaire. Bien que lisible, cette trame aborde avec sensibilité et symbolisme la dérive psychique d’une inadaptée. Un hymne un peu maladroit aux gens un brin différents, à savourer tranquillement pour les amateurs de films ovni.

Tous nos jours parfaits (All the Bright Places)

Ce teen-movie de Brett Haley porté par la lumineuse Elle Fanning et Justice Smith (Jurassic World) devrait vous remettre de baume au cœur. L’histoire, deux lycéens suicidaires qui retrouvent goût à la vie en se liant l’un à l’autre, est adaptée du best-seller de Jennifer Niven. Une romance somme toute classique sans trop d’aspérités, mais un feel-good movie sincère et bien mené, idéal pour se changer les idées.

Le Chemin vers Roma

Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Dans ce documentaire inédit, Alfonso Cuarón revient sur les sources d’inspiration qui ont nourri son film Roma, – à retrouver également sur Netflix – oscarisé et primé à la Mostra de Venise en 2018. Le cinéaste mexicain revient sur des souvenirs d’enfance, et explore les choix artistiques qui ont façonné sa pépite, capture authentique d’une tranche de vie à Mexico dans les années 1970.

Des sorties plus anciennes

On recommande également trois autres films sortis ces deux dernières années. I Don’t Feel At Home In This World Anymore, une comédie au titre évocateur de Macon Blair, primée à Sundance en 2017. Un parfait kit de survie pour apprendre à marcher sur le pied de ceux qui vous doublent en caisse, et être parés à affronter l’individualisme ambiant du retour à la normale. Côté science-fiction, certaines propositions sont également alléchantes.

Dans le genre, I Am Mother, film australien de Grant Sputore, qui réunit Hilary Swank et la jeune Clara Rugaard dans un thriller dystopique qui entremêle la notion de maternité et l’eugénisme.

Ou encore L’Oiseau-tempête, un élégant thriller américano-japonais porté par Alicia Vikander et signé par Wash Westmoreland (le biopic Colette, le tragique Still Alice). Les adeptes de tension sourde peuvent se laisser tenter.

Les grandes exclusivités Netflix

Leurs noms ont été de toutes les cérémonies. Les films signés des plus grands réalisateurs pour Netflix abondent, et le catalogue de la plateforme en regorge : la comédie dramatique Marriage Story de Noah Baumbach, la fresque historique The Irishman de Martin Scorsese, le mélancolique Okja de l’oscarisé Bong Joon-ho, The Two Popes avec le duo Jonathan Pryce et Anthony Hopkins, le trip Uncunt Gems des frères Safdie, l’hilarant recueil d’histoires La Ballade de Buster Scruggs des frères Coen, le beau Roma d’Alfonso Cuarón, D’abord, ils ont tué mon père d’Angelina Jolie, le choix est vaste.

Mais aussi Dernier train pour Busan de Zang-ho Yeon, entre film de zombies et la critique sociale, le thriller fantastique Bird Box de Susanne Bier avec Sandra Bullock, le thriller Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile de Joe Berlinger avec un Zack Efron en Ted Bundy ou encore Dolemite is my name de Craig Brewer, avec Eddie Murphy dans la peau d’une figure de la blaxploitation des années 1970, Rudy Ray Moore, alias Dolemite.

Et quelques incontournables

Petit bonus, pour les éventuels nouveaux abonnés, Netflix dispose d’un rayonnage de valeurs sûres, récentes, du cinéma français et hollywoodien. Le confinement peut être l’occasion de rattraper quelques excellents longs-métrages du septième art national : du sulfureux La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche à l’anxiogène L’Adversaire de Nicole Garcia, en passant par le charnel L’inconnu du lac d’Alain Guiraudie, ou encore l’hilarante comédie Je fais le mort.

Forrest Gump, chef d’œuvre dramatique de Robert Zemeckis avec Tom Hanks est à retrouver parmi d’autres classiques du cinéma américain. À la carte, on retrouve Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill et Django Unchained de Quentin Tarantino, la trilogie Matrix des sœurs Wachowski, Million Dollar Baby de Clint Eastwood, ou encore les récents Inception et Interstellar de Christopher Nolan, Carol de Todd Haynes, mais aussi Mad Max : Fury Road de George Miller, Gravity d’Alfonso Cuaron et Edge of Tomorrow de Doug Liman.