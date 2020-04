En narrateur bien inspiré, Samuel L. Jackson se transforme en conteur pour égayer vos soirées de confinement.

À l’occasion d’un show du Jimmy Kimmel Live effectué en visioconférence ce 31 mars, l’acteur phare de Quentin Tarantino est apparu vêtu d’un sweat à capuche et d’une casquette violets sur le sofa de la salle de projection de sa maison d’hôte. Face caméra, Jackson a donc entamé la lecture d’une petite histoire au titre évocateur : « Stay the F**k at Home » (traduisible par « Restez à la maison p*tain »).

Ce petit ouvrage à l’apparence d’un livre pour enfants conçu pour l’occasion, est le pendant d’un autre titre du même genre, « Go The Fuck to Sleep », lu récemment par l’interprète et producteur américain dans l’émission de Kimmel. Ce clin d’œil hilarant à la précédente parodie revêt un thème d’actualité, en référence à la quarantaine désormais en vigueur aux États-Unis, de plus en plus touchés par la pandémie.

Au cœur du petit poème (à la 6e minute de la vidéo), relayé par Conséquence of Sound, des rimes fleuries, dans lesquelles Jackson livre ses conseils plus qu’avisés pour lutter contre le virus : « Maintenant techniquement, je ne suis pas un médecin / Mais bande d’enfoirés écoutez quand je lis un poème / Me voici donc, Samuel putain de Jackson / Vous implorant de garder votre cul à la maison. ». Du lyrisme brut au service de la prudence.

Comme de nombreux acteurs et réalisateurs, Samuel L. Jackson, qui campe Nick Fury dans les films l’univers Marvel au cinéma et devrait retrouver son rôle dans le reporté Black Widow de Cate Shortland, se retrouve en pause forcée. Il doit apparaître prochainement dans Spirale : L’héritage de Saw, dont le synopsis horrifique a été écrit par Chris Rock, et Hitman and Bodyguard 2, film d’action réalisé par Patrick Hugues, avec Ryan Reynolds et Salma Hayek. Tout un programme.