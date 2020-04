L’écrivain américain adepte des lectures filmées a livré un extrait de sa prochaine publication, If It Bleeds, un recueil de quatre nouvelles intenses.

À l’occasion de la sortie de son nouvel opus, If It Bleeds (Si ça saigne), le maître de l’épouvante a gratifié ses fans du premier chapitre de son livre lu par ses soins face caméra, une vidéo relayée sur son compte Twitter et la chaîne Youtube de la maison d’édition ce 18 avril.

Paisiblement assis sur un canapé, l’auteur a débuté la narration de Mr Harrigan’s Phone (Le Téléphone de Mr Harrigan), premier récit des quatre que compte son livre. Une histoire qui selon Consequence of Sound devrait donner des sueurs froides à tous les utilisateurs smartphones et leur faire repenser leur rapport à la technologie.

L’ouvrage dont la sortie prévue en mai a été avancée au 21 avril se compose de quatre longues nouvelles : Mr Harrigan’s Phone, The Life of Chuck (La vie de Chuck) – une catastrophe narrée à l’envers -, Rat – le parcours d’un auteur à la part sombre – et If It Bleeds. Cette dernière, à l’origine du titre, reprend le personnage de Holly Gibney, que l’on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, Mr Mercedes et The Outsider – récemment adapté en série sur HBO, dont If It Bleeds serait donc la suite indépendante.

Selon le résumé de l’éditeur britannique Hodder & Stoughton, l’héroïne, membre de l’agence Finder Keepers travaille sur une affaire de chien disparu de son propre chef afin de faire ses preuves en solo, lorsqu’un soir, les images tournées par un journaliste à la télévision l’interpellent. Une intrigue inédite mêlant thriller psychologique et horreur, marque de fabrique de King et recette du succès de nombreuses adaptations de ses best-sellers sur le petit et le grand écran.