L’organisation culturelle à but non lucratif AFI lance le Movie Club en proposant chaque jour un grand classique, complété par du contenu issu de ses archives, visible simultanément à travers le monde, et présenté par de grandes figures du septième art. Cette semaine, Steven Spielberg et Le Magicien d’Oz .

L’American Film Institute vole au secours des confinés en lançant son « Movie Club », une initiative participative présentée par de grands cinéastes, et décrite ce mardi 31 mars comme « un rassemblement virtuel quotidien pour tirer parti de notre amour collectif du film au nom de l’optimisme en cette période d’incertitude mondiale. ».

Le principe est simple, chaque jour, un film emblématique sera sélectionné par l’institution américaine, « pour que le monde entier puisse le regarder » simultanément via la plateforme AFI.com/Movieclub, explique Deadline.

Le but de ce rendez-vous virtuel quotidien est de constituer une expérience de cinéma collective et « communautaire », autour d’œuvres couvertes par les archives de l’AFI, encadrées par de prestigieux invités.

Cette semaine, c’est donc Steven Spielberg en personne qui s’y colle. Le réalisateur, administrateur de l’institution éducative dédiée au cinéma, dont il a reçu le Prix d’excellence en 1995 (Life Achievement Award), sert d’hôte pour présenter le premier classique de cette belle sélection, Le Magicien d’Oz.

Ce dernier explique dans une vidéo introductive les raisons de ce choix : « Je sais que vous pensez l’avoir vu, mais je vous en prie, pensez-y encore une fois parce qu’en ce moment […], quel meilleur message y a-t-il que « Il n’y a pas d’endroit comme chez soi » ? », ironise-t-il, évoquant la conclusion que tire Dorothée de son aventure onirique.

L’AFI compte poursuivre avec d’autres longs-métrages emblématiques, que les internautes spectateurs pourront commenter via le hashtag #Afimovieclub. Les films seront complétés quotidiennement par de nombreux documents issus de la médiathèque foisonnante de l’institution.

Le président directeur général de l’AFI, Bob Gazzale, se réjouit de la mise en place de cette expérience inédite : « L’objectif d’AFI est de vivre dans un monde artistique au-dessus de l’anxiété », a-t-il déclaré, ajoutant « Nous sommes honorés que Steven Spielberg, le plus grand conteur de notre époque, montre la voie. ».

Les films présentés sont accessibles depuis le site du Movie Club de l’AFI, via différents services de streaming, dont Amazon Prime Vidéo. Des vidéos explicatives sur le contexte du métrage et ses secrets de tournage, accompagnent également sa diffusion, pour une expérience enrichie et passionnante.