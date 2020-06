Synopsis : Un général quatre étoiles doit faire équipe avec un scientifique excentrique pour développer la Space Force, une nouvelle branche de l’armée américaine.

♥♥♥ ♥♥

Créée par Greg Daniels (The Office) et Steve Carell (The Office, Foxcatcher), les prémices de Space Force sont pour le moins étonnantes. En juin 2018, le président américain Donald Trump fait une annonce au National Space Council lors de laquelle il divulgue une directive créant une sixième branche des forces armées des États-Unis : l’United States Space Force. Depuis la concrétisation de cette nouvelle unité il y a quelques mois, celle-ci est régulièrement raillée par les Américains. Notamment, à cause de son logo qui rappelle celui de la Starfleet Command dans Star Trek et de ses campagnes de promotion qui s’apparentent à des extraits d’un film de science-fiction. Cette situation saugrenue a donc été la source d’inspiration initiale pour la série diffusée sur Netflix qui suit le déroulement de la mission dirigée par Mark Naird (Steve Carell) visant la conquête de l’Espace. Aux côtés de la troupe interstellaire farfelue menée d’une main de fer par le général, on découvre une première saison qui met en place une savoureuse satire sur les stratégies déployées par le gouvernement actuel des États-Unis. Pour autant, elle ne se contente pas seulement de nous présenter les préparatifs de l’excursion vers la Lune, dont le rival n’est plus la Russie, mais la Chine. Cette guerre de l’Espace pas comme les autres intègre également de nombreux arcs narratifs autour de la vie privée des personnages, offrant une autre dimension, plus intime. La nouvelle cocréation des deux cadors de la comédie peut encore paraître un peu hésitante sur certains points. On pense, par exemple, à sa dynamique qui tarde à éclore, à son développement qui a tendance à faire trop de digressions et à sa fin nous laissant assez dubitatifs quant à la possibilité de poursuivre les aventures spatiales du Général Naird avec son équipe et sa famille dans une deuxième saison qui tienne la route.

Pourtant, considérant la saison dans son ensemble, ces quelques failles restent mineures grâce au casting charismatique et à la diversification des registres habilement menée. Si les premiers épisodes font la part belle aux gags à mesure de son avancement, la série prend un virage plus sérieux, tout en conservant son côté humoristique, avec les émotions des personnages. Elle insère aussi de manière subtile des sujets de société, tels que la place des femmes dans un milieu majoritairement masculin et la gestion des structures publiques aux États-Unis, non sans allusions parodiques à Trump, désigné en tant que POTUS (President of the United States).

Outre le parti pris intéressant de proposer divers degrés de lecture, le duo Carell/Malkovich, ce dernier prête ici ses traits au Dr. Mallory, offre une performance à la fois hilarante et attachante où le commandant et le scientifique confrontent sans cesse leurs points de vue diamétralement opposés sur la mission. La saison 2 n’est pas encore confirmée, mais si jamais Space Force connaît une suite qui exploite correctement et pleinement son potentiel satirique et dramatique, elle pourrait devenir, à l’instar de la série Succession de HBO, emblématique des États-Unis à l’ère Trump.