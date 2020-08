Synopsis : Cameron Vale est un télépathe qui vit en marge de la société. Repéré par la ConSec, société secrète qui mène des recherches sur ce type d’individus nommés “scanners”, il apprend auprès du Docteur Ruth à domestiquer son pouvoir. Cameron est alors chargé de localiser Daryl Revok, un scanner qui organise à échelle industrielle un trafic d’Ephémérol : une substance chimique dangereuse destiné aux femmes enceintes…

♥♥♥♥♥

Film-fétiche des inconditionnels de David Cronenberg, Scanners (1981) s’offre une ressortie en salles chapeautée par la maison Capricci. Formant une sorte de trilogie avec Chromosome 3 (1979) et Vidéodrome (1983), la production annonce et développe la relation maîtresse du cinéma de Cronenberg. De l’esprit au corps, de l’intériorité à l’apparence, Scanners propose un récit qui s’articule autour d’une traque à l’homme et de pouvoirs télépathiques. Le scénario, signé par le cinéaste, récupère habilement à son compte les codes du cinéma de genre pour déployer une mise en scène située hors des sentiers battus. C’est en effet la précision chirurgicale de Cronenberg qui étonne. Loin de se complaire dans la surenchère, le réalisateur canadien parvient à éviter le côté grand-guignolesque propre au gore pour orienter ses effets vers une épure inédite. Là où dans Carrie, Brian De Palma choisissait de traiter la télékinésie par le biais d’un split screen démonstratif, Cronenberg se contente du traditionnel champ-contrechamp qui lui permet d’établir un double-rapport de confrontation et de fusion. La sobriété du cinéaste se retrouve par ailleurs dans sa composition des images. En évitant les angles de prise de vue trop accusés et en se concentrant sur l’essentiel, les personnages et leurs relations, le film approfondit son rythme selon un tempo dédoublé. Il y a d’abord la maîtrise des scènes d’action, accordant la vitesse à la violence (et à propos de laquelle il faut rappeler l’excellent travail du génial Dick Smith).

Mais il y aussi ces moments de communion où les protagonistes décalent leur quête effrénée de sauvegarde vers une réflexion sur leur condition marginale. Sur ce point, les choix de casting opéré par Cronenberg se révèlent, comme à son habitude, excellents. Stephen Lack (qui réapparaîtra dans Faux-semblants) et Jennifer O’Neill (dont la carrière déclinante entamait alors sa phase descendante) accompagnent la tonalité du film en évitant les effets trop appuyés si typiques des acteurs du cinéma de genre. Les expressions abstraites du premier, la prégnance du regard de la seconde favorisent le mystère du drame en même temps qu’elles maintiennent sa tension latente.

Cet aspect est encore soutenu par la brillante composition musicale d’Howard Shore qui privilégie la nuance, instillant au sein de ses mélodies la présence de pointes électroniques qui assurent l’ambivalence de l’atmosphère générale du film. Entre un minimalisme affirmé et un monumentalisme camouflé qui fait en définitive le prix de la réalisation de Cronenberg. Entre prodige et malédiction, la télépathie prend dans Scanners la forme d’une télépathologie, maladie dont la promesse d’une cure pousse le personnage principal à trahir les siens. D’où la présence d’une réflexion sous-jacente sur les rapports communautaires et le pouvoir des institutions (scientifiques, gouvernementales, économiques…) que le cinéaste prolongera tout au long de sa filmographie.

Après la ressortie de Crash, celle de Scanners prouve que la restauration numérique sied parfaitement au cinéma de Cronenberg. A posteriori, le travail opéré sur ses images souligne en effet l’originalité ascétique de ses premiers films. L’homogénéité de ses compositions n’est pas sans rappeler la lumière crue d’un bloc opératoire. Le talent de Cronenberg se situe ainsi dans cette forme paradoxale d’une exposition non démonstrative. L’horreur est là, sous nos yeux, et c’est à nous, spectateurs, d’apprendre à la voir.