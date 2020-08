Résumé : Tellement de films à voir et si peu de temps ! Les auteurs de Turbo Ciné ont regardé les classiques du cinéma pour en ressortir des résumés en 4 cases. De Citizen Kan à Matrix en passant par les Gremlins, on retrouvera des monuments de septième art condensés comme jamais ! (Pour plus d’agrément, les personnages originaux ont été remplacés par des chiens.)Comme pour Turbo classiques, en plus des oeuvres résumés (non pas sans humour), on survolora les époques à l’aide de fiches thématiques, de pages consacrées aux réalisateurs et de quelques jeux.

♥♥♥♥ ♥

À la fois drôle et ingénieux, cet album repose sur un concept a priori simple, mais ô combien périlleux : résumer en quatre cases de bande dessinée une centaine de classiques du cinéma, le tout raconté par des chiens. Cette lecture à la vitesse grand V de l’Histoire du cinéma signée par le scénariste Guillaume Plassans (aka PoPésie) et l’illustrateur Julien Lelievre (aka Turbogros), répond aux exigences de la commande. Le cinéphile s’amuse (beaucoup) et teste ses connaissances à travers quelques devinettes qui posent parfois de sacrées colles. Répliques lapidaires et sous-entendus ironiques participent à l’atmosphère de ce tour d’horizon découpé en grandes périodes chronologiques (des pionniers du cinéma aux années 2000). Parce que résumés à l’essentiel, les chefs-d’œuvre révèlent leur nature première. La candeur des films Lumière, l’horreur de Psychose ou de La Nuit des morts-vivants, la critique médiatique établie par Orange mécanique, la juvénilité de Star Wars, mais aussi la puissance visuelle de Shining, la singularité scénaristique de Pulp Fiction, le foisonnement référentiel de Ready Player One et la naïveté d’Intouchables amusent par la force de concision qui s’exprime de page en page. Loin de se limiter à son objectif principal (qui s’honore donc d’une franche réussite), les auteurs aménagent une place de choix aux suppléments disséminés tout au long de l’album. Sélection des meilleurs films canins, référencement des Palm Dogs, retours monographiques consacrés aux cinéastes, et définition (joyeusement sommaire) de certains genres contribuent grandement au plaisir pris à la lecture de cet hommage aussi léger qu’acidulé.