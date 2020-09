L’actrice américaine incarnera la célèbre chanteuse de musique country dans la série télévisée George & Tammy, diffusée sur Spectrum Original et actuellement en cours de production.

George & Tammy se concentrera sur la vie du couple Tammy Wynette et George Jones, deux figures emblématiques de la country, et dont la relation compliquée a inspiré certains de leurs morceaux très populaires.

C’est Jessica Chastain qui a été choisie pour prêter ses traits à Tammy Wynette. Cette légende de la musique country, à qui l’on doit les titres D.I.V.O.R.C.E ou Stand by your man, une éloge au masochisme conjugal, s’impose rapidement dans la monde de la musique. Celle que l’on surnomme la « First Lady de la musique country » voit alors sa carrière s’envoler, accumulant les distinctions et multipliant les ventes de ses singles par millions.

Sa romance tumultueuse de six ans avec la superstar George Jones aura donné le jour aux célèbres morceaux We’re Gonna Hold On et Golden Ring.

La série, en grande partie inspirée du roman The Three of Us : Growing Up with Tammy and George, de Georgette Jones, la fille du couple, sera scénarisée par Abe Sylvia. Le producteur de Dead to me assurera également la production exécutive aux côtés d’Andrew Lazar (American Sniper), Josh Brolin et Chastain via sa société Freckle Films.

À l’origine développé comme un long métrage, le projet verra finalement le jour sous forme de série télévisée. Elle sera diffusée sur la chaîne américaine Spectrum pour une durée de neuf mois, avant d’être reprise par Paramount Network et CBS All Access. Il s’agira de la deuxième collaboration entre Paramount, CBS et Spectrum, après le drame Paradise Lost de Josh Harnett.

Dans les colonnes de The Hollywood Reporter, Katherine Pope (à la tête de Spectrum) revient sur la genèse de ce projet et évoque également sa collaboration avec l’actrice : « Jessica apporte son incroyable et profonde intelligence, son empathie et sa force pour creuser toutes les facettes de cette superstar du pays », avant d’ajouter « c’est un honneur de travailler avec cette équipe de rêve ».

Nommée à l’Oscar pour ses rôles dans La couleur des sentiments (The Help) et Zero Dark Thirty, Chastain fait partie du projet depuis sa conception en tant que film, et semble donc très investie dans la création de cette série.

Aucune information supplémentaire concernant le reste de la distribution et la date de tournage n’a encore été annoncée.

Olivia Daëron-Precy