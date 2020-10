L’Assemblée Générale a élu, ce mardi 29 septembre, la nouvelle présidente ainsi que le vice-président de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma pour un mandat de deux ans.

Le duo Véronique Cayla et Eric Toledano prendra donc la suite de Margaret Menegoz, qui assurait la présidence des César par intérim depuis la démission d’Alain Terzian en février dernier. Seuls candidats en lice, ils ont été élus avec 85% des voix et prennent donc la tête de l’Académie des César avec l’objectif de redorer le blason de cette institution.

Véronique Cayla n’est que la deuxième femme à occuper ce poste, succédant ainsi à Jeanne Moreau qui avait assuré la présidence de 1986 à 1988. Après un début de carrière au ministère de la Culture, Cayla dirige la vidéothèque de Paris avant d’intégrer la société MK2 jusqu’en 1999 et d’être nommée au CSA par Jacques Chirac. Elle intègre ensuite la direction du Festival de Cannes aux côtés de Thierry Frémaux et Gilles Jacob, puis devient présidente du CNC de 2005 à 2011 et prend la tête du directoire d’Arte jusqu’en juillet 2020, où elle contribuera, entre autres, à la féminisation d’une grande partie des équipes.

De son côté, Eric Toledano, connu pour son travail de coréalisateur avec Olivier Nakache, a signé quelques succès avec des oeuvres populaires aux thématiques sociétales variées, comme Intouchables, Samba, Hors normes ou encore Le sens de la fête.

L’assemblée générale a également procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration de l’Académie, où chaque catégorie professionnelle est désormais représentée par un binôme paritaire. Parmi les quarante-quatre nouveaux représentants pour représenter leur branche, on retrouve les comédiens Marina Foïs et Antoine Reinartz, les producteurs Alain Attal et Marie-Ange Luciani, ou encore les cinéastes Pascale Ferran et Cédric Klapisch.

L’une des missions majeures de ce nouveau bureau sera de réformer l’institution, qui connaît actuellement une crise historique, et d’œuvrer pour les questions d’égalité, de diversité, de transparence et de démocratie. Le tandem Cayla – Tolédano a promis de travailler pour inventer « un nouveau modèle » et « mettre en œuvre la parité et la diversité ».

Pour rappel, l’Académie avait été bousculée en début d’année par la démission de l’ancienne direction, accusée de cooptation et d’opacité, puis par une cérémonie marquée par la polémique Polanski et le prix de la meilleure réalisation qui lui a été remis.

Olivia Daëron-Precy