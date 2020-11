L’équipe de production du pharaonique Avatar 2 de James Cameron a dévoilé sur Twitter une image de Kate Winslet dans une séquence sous-marine. L’actrice s’est exprimée sur la scène.

Les informations sur la suite très attendue d’Avatar 2 filtrent au compte-gouttes. On savait déjà, grâce à des concept arts dévoilés par la production en début d’année, que ce deuxième épisode se situerait dans un univers aquatique. On y découvrait les îles et océans couvrant la planète paradisiaque de Pandora.

Cette semaine l’équipe de production a posté sur Twitter une photo de Kate Winsley, immergée dans un bassin avec sa combinaison de motion capture, agitant de grandes ailes évoquant une raie manta… Selon Première, la star hollywoodienne, prochainement dans Ammonite, incarnera une Na’vi nommée Ronal, membre de la tribu des Metkayina.

Cependant, son rôle dans ce nouvel opus sera assez réduit et elle ne s’attend qu’à un mois de tournage. Pour tourner la scène en question, il lui a fallu apprendre à faire de la plongée libre en apnée. Son record sous l’eau est de sept minutes et quatorze secondes.

Dans une interview accordée à Collider, Winslet donne plus d’information sur le contexte de la scène : « Je marchais au fond de cette piscine remplie d’eau pour cette grande scène de cérémonie avec ces énormes ailes lourdes. C’était très effrayant. Le fait est que, lorsque vous pouvez retenir votre souffle pendant sept minutes, vous n’avez plus peur. En fait, étrangement, j’ai pu compter sur ma propre capacité à retenir mon souffle aussi longtemps. De cette manière, j’ai pu totalement dominer ma peur. »

Bien sûr les risques étaient contrôlés : « Il y a énormément de sécurité sous l’eau. Il y a deux plongeurs de sécurité pour chaque caméra sous-marine. Il y avait tellement de monde dans cette piscine, que je me sentais plus en sécurité sous l’eau que sur la terre ferme. J’ai trouvé tout cela incroyablement apaisant. C’était quelque chose de très méditatif pour moi, et pourtant je ne médite pas ! »

L’actrice britannique est également revenue sur sa collaboration avec Cameron, qui la dirige pour la deuxième fois depuis Titanic en 1997 : « Nous sommes tous plus âgés, nous avons bien vieilli depuis. Je repense à l’expérience de Titanic et ce n’est un secret pour personne que ce fut un tournage très difficile. C’était très très stressant et tout était éprouvant pour les gens impliqués. Quand je pense à ce que Jim a dû réaliser : des semaines de six jours, pour un tournage de sept mois et demi, dont quatre mois et demi de nuit ! C’était dur pour nous, les jeunes acteurs. Mais avec du recul, quand je repense à ce que James essayait de faire et le niveau de pression qu’il subissait, franchement, j’ai beaucoup plus de respect pour lui maintenant que je n’en ai jamais eu auparavant. ». Elle poursuit :« Le Jim d’Avatar est plus calme. Je dirais qu’il est davantage entré dans son véritable moi, avec l’expérience. »

Il faudra toutefois encore s’armer de patience avant de pouvoir découvrir Avatar 2, la sortie étant repoussée à décembre 2022.

Raphaël Mussard