Résumé : Découvrez la première bande dessinée documentaire retraçant l’histoire de la science-fiction, narrée par un spécialiste du genre. Plus qu’un simple historique, il s’agit d’une véritable réflexion autour du genre, un panorama riche en anecdotes et en surprises. Qui a écrit le premier récit de science-fiction ? Comment est née la science-fiction américaine ? Quels livres faut-il lire pour tout savoir sur la conquête spatiale ? Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Écrit par Thomas Gea, auteur de nombreux romans de science-fiction, et dessiné par Djibril Morissette-Phan (The Ultimates ; Archie ; Crypto-monnaie. Le future de l’argent), cet album se présente comme une somme totale de la science-fiction. Des sources premières à ses déclinaisons concrètes, l’auteur rappelle l’importance d’un genre dont les origines se trouvent à la fois dans les récits mythologiques et les inventions industrielles que celles-ci relèvent d’un esprit scientifique ou culturel. Car si les figures, procédés, et mutations imaginées par Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Jules Verne et H.G. Wells se présentent comme les modèles romantiques et romanesque du genre, c’est bien la forme populaire du pulp qui enclencha son émergence. La revue Weird Tales lance la culture feuilletonesque de ce type de récits dont la puissance d’imaginaire se couple à la formulation de prophéties marquées par une logique qui fait craindre leur matérialisation prochaine. Le décryptage historique prend alors la forme d’un authentique travail archéologique, éclairant le nom de certains oubliés. Ainsi d’Hugo Gernsback, fondateur de la revue Amazing Stories et dont les théories participèrent à l’intégration de ces nouveaux écrits dans l’Histoire de la littérature moderne. Si le comics profita de cette impulsion pour asseoir sa popularité, l’art des images en mouvement en tira nombre d’enseignement.

Par ses décors grandioses et son scénario aussi réfléchi que poignant, le Métropolis de Fritz Lang anoblit immédiatement ce passage de la feuille imprimée à l’écran scintillant. Certes, la série B tirera directement avantage du caractère sensationnel de la SF, mais Thomas Gea rappelle le rôle central joué par celle-ci dans l’Histoire du cinéma et de la télévision. En intégrant à son corpus de nombreuses séries ainsi que le cinéma d’animation, l’auteur dresse un panorama dont on ne peut que louer l’exhaustivité. On regrettera malgré tout que le lien entre technologie et technique cinématographique n’ait pas été poussé plus loin (de Star Wars à Avatar, ce rapport avait pourtant pour lui son évidence).

La grande qualité de précision du dessin de Djibril Morissette-Phan assure l’ambition de légitimité de l’ouvrage. En évitant soigneusement d’inscrire son style dans une approche pop, le dessinateur assume une sobriété qui n’exclut aucun détail. À ces différentes qualités s’ajoutent encore une tendance pédagogique qui s’inscrit entre les lignes et les pages à travers une recension d’œuvres réparties selon des catégories pratiques : ouvrages à conseiller à un jeune lectorat, SF française, rappel utile des titres et auteurs majeurs.