Résumé : La vie de la reine Elisabeth II et de sa famille racontée dans une série à succès de Netflix réunit des millions de fans à chaque épisode de The Crown. Mais entre réalité historique et fiction, comment distinguer le vrai du faux ?

♥♥♥♥ ♥

Parmi les séries incontournables de Netflix, la série britannique The Crown, dont la quatrième saison a été mise en ligne le 15 novembre, continue d’alimenter le discours critique entre réalité et fiction. L’argument d’origine, narrer les périples de la Couronne anglaise de 1947 à nos jours, se prêtait bien à ce type de retranscription fantasmatique. Louée pour son authenticité ou pointée du doigt pour ses libertés prises à l’égard de l’Histoire officielle la série de Peter Morgan bénéficie malgré tout d’une narration dont l’efficacité lui assure une certaine postérité sur nos écrans domestiques. C’est donc ce partage propre à toute production historique qui intéresse principalement cet ouvrage coécrit par les deux journalistes, Corentin Lamy et Pierre Trouvé et l’essayiste Joffrey Ricome. Profitant d’une riche iconographie (captures d’écran, photographies d’archive, reproduction de documents d’époque), la réflexion des trois auteurs progresse à travers des diptyques prenant la forme de mise en miroirs. De l’événement à son versant télévisé, l’ouvrage décline figures, lieux et thématiques clés selon la double analyse de l’œuvre envisagée et de son reflet historique. Le choix de se focaliser sur chaque épisode de chacune des saisons permet en outre d’apprécier l’évolution de la série qui se mène parallèlement à la traditionnelle chronologie de l’Histoire. Si l’on peut regretter que les auteurs n’aient pas interrogé plus à fond leur problématique première et ne se soient pas plus souvent focalisés sur les caractéristiques intrinsèques de la série par un retour plus analytique sur les procédés de mise en scène, force est de constater que leur comparatif assure une certaine exhaustivité sélective. Car c’est bien le cœur du public de The Crown que vise cet ouvrage, la série se présentant comme l’objet principal de son argumentaire. De fait, le spectateur profite d’une nouvelle mise en perspective qui assure le renouvellement de son regard. C’est ici, sans doute, que se situe la principale qualité de cette parution qui, tout en assurant le plaisir de son premier lectorat, dépasse le simple livre de fans bien illustré pour se présenter comme une authentique étude située à la croisée de différents régimes d’images. Une lecture qui annonce donc une hypothétique redécouverte de la série à la lumière d’un autre type de récit propre à la chronique historique.