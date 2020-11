Après son succès en ligne, PopCorn Garage est désormais disponible en jeu de société. De quoi ravir les cinéphiles… confinés !

Les Éditions Hoëbeke (Gallimard) ont récemment sorti en version jeu de plateau PopCorn Garage, un jeu en ligne qui a passionné les cinéphiles en herbe et confirmés.

Le principe de base est de retrouver les 66 références de films à partir d’objets dissimulés et entreposés dans un garage mal rangé. Pour chaque réponse trouvée, un extrait du film en question est débloqué.

Lancé en octobre 2015 par deux designers et développeurs cinéphiles, Romain Zitouni et Priska, PopCorn Garage a immédiatement passionné les internautes.

Entre compétitions sur les réseaux sociaux et forums pour trouver les références de film, l’image du garage mal rangé avec tous ses objets (vieux taxi, graffiti de Chaplin coiffé d’un képi sur les murs, basket jaune, plaque d’égouT…) s’est pour certains avérée un véritable casse-tête, voire même est devenue une obsession.

Ce quiz interactif a été récompensé par trois prix liés au design de sites internet : Favourite Website Awards, CSS Design Awards et Awwwards.

En novembre 2017, fort du succès de cette première version, Popcorn Garage a fait peau neuve en mettant les séries télévisées à l’honneur : Popcorn TV. Cette fois, ce sont 66 références de séries télévisées dissimulées dans une ambiance sonore et graphique encore plus abouties.

Depuis le 5 novembre 2020, consécration pour les créateurs. Les Éditions Hoëbeke proposent ainsi une mouture de PopCorn Garage en jeu de société, au tarif de 20 €, avec plus de trois cents questions et défis. Le principe : réunir son casting de rêve (trois à six joueurs), et à partir de cartes Actions et Enigmes, identifier les titres de films en moins de trente secondes. Le gagnant de la partie, en remportant 20 Popcorns, devient l’ultime cinéphile.

Désormais, il sera possible de partager ce plaisir de cinéma addictif autour d’une table en famille pendant ces longues soirées d’hiver, pendant les fêtes de fin d’année, et pourquoi pas en format apéro zoom.

Odile Lefranc