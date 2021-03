Résumé : Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons est un chef-d’œuvre du comics. Imaginer une suite au roman graphique est un pari osé mais relevé par Damon Lindelof dont la mini-série diffusée sur HBO en 2019 est une autre réussite après Lost et The Leftovers. Si le « showrunner » est un narrateur sophistiqué doublé d’un horloger à l’heure de la relativité, c’est en multipliant les effets de parallaxe comme autant de masques à soulever. La déconstruction du super-héros fendille la coquille du manichéisme en dénudant désormais le noyau de la race dont les bavures tachent notre actualité.

♥♥♥♥ ♥

Collaborateur régulier des revues Éclipses et Rayon vert, Saad Chakali propose un ouvrage en tout point intéressant sur la minisérie HBO Watchmen (2019) conçue et supervisée par Damon Lindelof. Sans totalement se départir de la tradition monographique (les autres séries du créateur, parmi lesquelles Lost et The Leftovers, sont ponctuellement mentionnées et profitent de micro-analyses intéressantes), l’essai s’épanouit d’abord dans un pluralisme des approches. La question du masque et la référence marquée à l’ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs (1952), assigne à la question identitaire une place centrale qui ne cesse d’irriguer la pensée de Chakali. Identité de l’œuvre d’abord, à travers une genèse plurielle, elle aussi. La filiation de la série au comic d’Alan Moore est précisément située et offre quelques belles pistes d’analyse comparative. Mais au-delà de ces simples rapports de surface, c’est la problématique identitaire qui travaille la belle écriture de l’auteur. De fait, le rapport de l’être et du paraître et de son impact sur la relation tissée entre l’individu et la société prend valeur de baromètre du visible et du vivant. Avec perspicacité, Chakali relie le scénario des épisodes à une vaste relecture de l’humanité, de ses origines à ses prolongements les plus radicaux. Cette possibilité est bien entendue permise et encouragée par l’univers parallèle développé par le récit de Watchmen qui s’offre comme une surface apte à accueillir les interprétations les plus poussives. Le talent de Chakali est de ne jamais s’arrêter à leur simple mention. Au contraire, l’auteur les consolide par le biais de nombreuses références qui, de la poésie à la philosophie, assurent de la profondeur de sa réflexion. Il est sur ce point d’autant plus regrettable que ces différentes sources n’aient pas trouvé leur place au sein d’une bibliographie indicative. Dans un retournement qui s’apparente au grand geste de reprise fondant l’originalité de la série, l’essai cherche à rattacher la fiction orchestrée par Lindelof à notre propre environnement contemporain gangréné par des débordements aux relents apocalyptiques. Cette belle idée assure de l’engagement de l’auteur qui derrière le masque du discours scientifique revient à l’épiderme d’un authentique humanisme.