Lionsgate a récemment dévoilé une bande-annonce pour Voyagers, un film de science-fiction psychédélique avec Colin Farrell, Tye Sheridan et Lily-Rose Depp.

Drogue et voyages spatiaux font-ils bon ménage ? C’est apparemment le postulat de départ de ce long-métrage bizarre très Gaspard Noé dans l’esprit. Pourtant le réalisateur Neil Burger n’est pas exactement associé aux projets déviants.

Son plus gros succès en salle est le premier volet de la saga pour adolescent Divergente. Il a également dirigé Sous un autre jour, le remake américain d’Intouchables avec Bryan Cranston et Kevin Hart. Certes, son film le plus connu, le thriller de science-fiction Limitless, traitait déjà de la question des psychotropes. Mais le pitch de Voyagers place la barre plus haut.

Alors que le futur de la race humaine est en jeu, un groupe de jeunes femmes et hommes, sélectionnés pour leur intelligence et leur discipline, embarquent pour une expédition destinée à coloniser une lointaine planète. Mais lorsqu’il découvrent le secret dérangeant que cache leur mission, ils remettent en cause leur formation et commencent à explorer leur nature la plus primitive. Alors que la vie dans le vaisseau sombre dans le chaos, ils sont consommés par la luxure, la peur, et une insatiable soif de pouvoir. Une sorte de Climax dans l’espace.

La bande-annonce est montée contre un clip expérimental. Néon et démons, musique électronique, ralentis, accélérés, images psychédélique… On a le vertige. Les corps se libèrent et la violence monte crescendo. Colin Farrell en capitaine de bord méphitique paraît assister à tout cela avec satisfaction. Lily-Rose Depp, Tye Sheridan et Fionn Whitehead se retrouvent piégés dans le délire.

Entièrement financé par AGC, Voyagers est produit par Brendon Boyea, Stuart Ford, Basil Iwanyk, et Greg Shapiro. En producteurs exécutifs sont crédités G. Mac Brown, Greg Clark, Jonathan Fuhrman, Victoria Hill, Jamie Jessop, et Andrea Scarso.

Ce bad trip spatial aura lieu aux États-Unis le 9 avril 2021 dans les cinémas encore ouverts.

Raphaël Mussard