Rob Zombie va réaliser un film adapté de la série Les Monstres des années 1960. Cette relecture pourrait être diffusée à la fois sur Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal, et dans les salles de cinéma.

En 1964, deux familles monstrueuses et emblématiques rythment les soirées des familles américaines avec leurs aventures étranges à la télévision : La famille Addams d’ABC et Les Monstres (The Munsters) de CBS.

Alors qu’une nouvelle série sur La Famille Addams, intitulée Wednesday, signée Tim Burton, va débarquer bientôt sur Netflix, le réalisateur Rob Zombie (remake d’Halloween, The Lords of Salem…) est en pourparlers pour écrire et réaliser un long métrage de la sitcom Les Monstres.

Un début de tournage serait prévu en mai à Budapest. Les deux séries seraient alors à nouveau en concurrence, chacune sur sa propre plateforme de streaming.

Rien n’est encore confirmé mais selon Bloody Disgusting via Murphy’s Universe, le film serait un contenu original et exclusif pour NBC et son nouveau service de streaming, Peacock. Les Monstres, version Rob Zombie, serait ainsi diffusé dans les cinémas et proposé à la demande sur la nouvelle plateforme ; un lancement semblable à ce que Warner Bros a fait avec HBO Max.

Au casting, on retrouverait Sheri Moon Zombie, l’épouse du réalisateur et véritable muse, qui incarnerait Lily Munster. Mais aussi Jeff Daniel Phillip (31, The Lords of Salem ou 3 From Hell de Zombie) dans la peau de Herman Munster. Le reste de la distribution inclurait Richard Brake, et Cassandra « Elvira Maîtresse des Ténèbres » Peterson.

Les Monstres, créée par Joe Connelly et Bob Mosher, a été diffusée sur CBS pendant deux saisons de septembre 1964 à mai 1966, avec en vedette Fred Gwynne, Yvonne De Carlo, Al Lewis, Butch Patrick, Pat Priest et Beverly Owen. Quatre téléfilms ont vu le jour après la diffusion du show.

Rob Zombie, qui dit être un énorme fan de la série originale, a rejoint d’ailleurs Butch Patrick pour un bonus commentaire audio de Frankenstein et les faux-monnayeurs (Munster, Go Home !) publié l’année dernière en support Blu-ray via Scream Factory. Plus récemment, en mars dernier, il a sorti son septième album studio, The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy, via le label Nuclear Blast, qui marque cinq ans après son retour à la musique.

Maxence-Yahia Lequere