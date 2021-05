La saga des zombies du regretté George A. Romero devrait se conclure avec un dernier film, Twilight of the Dead, que le cinéaste a écrit avant sa mort.

Avec La nuit des morts-vivants en 1968, George A. Romero a posé les bases du genre zombie tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le film a été suivi de plusieurs suites qui ont formé la saga « of the dead », tous réalisés par lui-même : Zombie, Le jour des morts-vivants, Land of the Dead, Diary of the dead : Chroniques des morts-vivants et Survival of the Dead.

Avant de mourir d’un cancer du poumon en 2017, Romero a commencé à développer Twilight of the Dead, un nouveau film qui aurait dû être le chapitre final de sa série de zombie. Lui et le scénariste-producteur Paolo Zelati ont écrit un traitement pour ce long métrage qui n’avait alors pas trouvé de financement.

Mais le site Consequence a récemment annoncé que Suzanne Romero, la veuve du cinéaste, avait discrètement confié Twilight of the Dead à deux nouveaux scénaristes : Joe Knetter et Robert L. Lucas. Paolo Zelati reste attaché au projet.

Accompagnée de ses trois scénaristes, Suzanne Romero a ainsi terminé le script inachevé de son mari. Selon ses mots, elle leur a donné son « entière approbation, à condition de pouvoir être présente à chaque étape pour que le projet reste fidèle à la vision de George ». Elle ajoute « Nous avions un traitement solide et le début du scénario. Je peux dire à 100 % que George serait incroyablement heureux de voir son travail se poursuivre. Il voulait que cela soit son empreinte finale sur le genre zombie. ».

Le film devrait donc être une conclusion à Land of the dead – Le Territoire des morts, le quatrième film de la saga, sorti en 2005, après que le destin de ces personnages ait été laissé en suspens. Toujours d’après le site Consequence, l’histoire se déroulera dans un monde décimé où la vie a pratiquement disparu, bien qu’il reste peut-être encore un peu d’espoir pour l’humanité.

Rappelons que Land of the Dead, le « mouton noir » de la série, a été le seul film de la saga à ne pas être rentable. Produit par un gros studio, qui fut une première, il n’avait alors rapporté que 20 millions de dollars pour un budget de 15 M$. S’il a depuis gagné son statut de film culte, il n’en reste pas moins une déception pour Romero qui avait alors déserté les majors pour retourner dans des films plus confidentiels, souvent sortis directement en direct-to-DVD.

Le scénario de Twilight of the Dead terminé, le plus dur désormais sera de trouver un réalisateur pour le porter à l’écran et succéder à George A. Romero.

Maxence-Yahia Lequere