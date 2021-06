Synopsis : Ruben, batteur d’un groupe de métal, devient sourd. Face à ce handicap, c’est toute sa vie qui est remise en question.

♥♥♥♥ ♥

Du bruit au silence. Le titre Sound of Metal ne manque pas de faire penser à la fameuse chanson de Simon et Garfunkel, Sound of Silence. Une référence qui illustre en elle-même tout le parcours initiatique que suivra le héros. Darius Marder, connu pour être le coscénariste de Derek Cianfrance sur The Place Beyond the Pines, signe là son premier long-métrage en tant que réalisateur. Une oeuvre très personnelle sur laquelle il travaille depuis des années avec son frère Abraham. Lou et Ruben forment à la fois un couple et un groupe de métal. Elle est au chant, lui à la batterie. Ils vivent dans une caravane, sillonnant les routes américaines au fil de leurs tournées. Mais Ruben constate qu’il est en train de perdre l’ouïe. Dans un premier temps, il refuse d’admettre son handicap, qui risque de lui faire tout perdre. Il lui faudra faire face à un choix douloureux : tenter une coûteuse opération pour retrouver ses oreilles ou renoncer et réapprendre à vivre auprès d’une communauté de sourd dirigée par le charismatique Joe. Mais comment se décider à laisser derrière soi ce qui compte le plus, la musique et la femme qu’il aime ? Le son est au centre de cette histoire. Le mixage est donc très travaillé pour nous mettre au plus près des sensations de Ruben, et nous faire partager son calvaire. En fonction de ce qu’exige la narration, nous passons d’un mixage « objectif », l’ambiance sonore normale, à un mixage « subjectif », ce qu’entend Ruben.

Ce travail rend le film très immersif, et exige du spectateur qu’il bénéficie de bonnes conditions d’écoute ; l’objectif étant de nous plonger intégralement à l’intérieur même du handicap auditif, afin que nous ne puissions échapper à cette impression de rupture définitive avec le monde extérieur. En ce qui concerne l’image, la caméra suit le même procédé de subjectivité, collant au plus près des personnages, des visages, des regards. Le jeu des acteurs est au centre de l’attention.

Le casting se montre à la hauteur. Riz Ahmed, rappeur britannique connu pour ses rôles dans We are four lions, Les frères Sisters ou encore Star Wars : Rogue One et Venom, porte véritablement le film sur ses épaules. Ses expressions, ses réactions épidermiques font passer les émotions de son personnage de façon naturelle et renforcent l’immersion psychologique. Il est parfaitement secondé par sa partenaire Olivia Cooke dans le rôle de Lou, une femme qui voit s’écrouler son compagnon sans pouvoir l’aider.

Sound of Metal nous plonge intégralement dans la détresse de cet homme perdant ce qui constituait le centre de son existence. Une histoire qui nous rappelle que la vie est faite de petits deuils où le retour en arrière s’avère impossible. Seul, il nous faut trouver le chemin vers la plénitude. Un film sans pathos ni facilité, qui sonne simplement juste.

Raphaël Mussard