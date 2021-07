Le vétéran de guerre aveugle incarné par Stephen Lang et sa maison piégée sont de retour dans une suite très attendue et qui se dévoile dans une bande-annonce.

Cinq ans se sont écoulés depuis que le réalisateur Fede Alvarez a présenté sa maison truffée de pièges. Don’t breathe, sorti en 2016 et produit par Sam Raimi, s’était en effet fait remarqué grâce à sa mise en scène, rencontrant un succès commercial surprise. Pour un budget de 9 millions de dollars, le film a empoché 89 M$ de recettes sur le territoire américain et 157 M$ dans le monde.

Pour mémoire, le récit racontait la tentative de vol par effraction d’une bande de jeunes cambrioleurs, peu habitués à un aussi gros casse, et désireux de quitter leur quartier malfamé. La maison qu’il leur faut dépouiller appartient à un vieil homme aveugle et la mission semble gagnée d’avance. Mais le cambriolage tourne mal quand la cécité du propriétaire devient son meilleur atout, et que la maison se révèle bourrée de pièges.

La bande annonce de Don’t Breathe 2 a tout récemment fait son apparition. Le récit se déroule plusieurs années après les malheureux événements du premier film. L’homme aveugle, toujours incarné par Stephen Lang, revient pour accomplir sa vengeance.

À en croire ces premières images, il devra se démener pour sauver une jeune orpheline qu’un groupe de méchants tente d’enlever. Le trailer est nerveux et dénué de jump scares. Cette fois, le point de vue change et c’est le personnage de Lang qui fera office de protagoniste.

Autour de lui, le casting a été renouvelé, avec Adam Young (Possédée), Bobby Schofield (Locked Down) et Rocci Williams (Un homme en colère).

Don’t Breathe 2 s’annonce aussi étouffant et sombre que le premier opus. Le coscénariste du film original, Rodo Sayagues, fait ici ses premiers pas en tant que réalisateur, tout en restant à la coécriture avec Fede Alvarez (lequel est d’autre part aux commandes du remake d’Evil Dead et du reboot Millenium : Ce qui ne me tue pas). Sam Raimi agit toujours à la production avec Fede Alvarez et Rob Tapert.

Don’t Breath 2 est attendu dans les salles obscures françaises le 25 août, distribué par Sony Pictures.

Maxence-Yahia Lequere