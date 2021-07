Synopsis : LeBron James et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle.

♥♥ ♥♥♥

Depuis plusieurs années le débat fait rage pour savoir qui de Michael Jordan ou de LeBron James serait le meilleur basketteur de l’histoire de la NBA. Si pour le moment seules les statistiques et analyses de matchs permettaient de départager les deux joueurs, la sortie de Space Jam : Nouvelle ère fait entrer le cinéma dans la discussion. En 1996, Space Jam (Joe Pytka) remportait un vif succès au box-office. La recette était simple : se servir de la notoriété de Michael Jordan pour broder un scénario associant délire cartoonesque et univers du basket-ball. Entouré de Bill Murray et de certains de ses plus célèbres coéquipiers, l’ailier des Chicago Bulls se faisait clairement plaisir, enchaînant les dunks aux côtés de Bugs Bunny, augmentant son capital sympathie auprès du grand public tout en assurant la réussite du marketing de la Warner qui abreuva les rayons de jouets de produits dérivés en tout genre. 25 ans plus tard, le mode opératoire reste le même. Pur prétexte, le scénario a pour seul but de légitimer la co-présence du joueur des Lakers, de ses partenaires animés et autres caméos débarqués du monde du basket ou du cinéma. Si la première partie du film a le mérite de reconduire l’esprit bon enfant de son prédécesseur, profitant de l’humour référentiel des Looney Tunes pour multiplier les clins d’œil plus ou moins amusants, l’apparition des images de synthèse semble définitivement enterrer son propos. Car le nouveau Space Jam a pour ambition de s’inscrire dans l’air du temps.

Exit donc les traditionnels dessins en 2D et bienvenue aux effets spéciaux puisant dans l’héritage iconographique du jeu vidéo. Ce dernier apparaît d’ailleurs comme l’alpha et l’oméga du film, se situant à la source de son récit et déterminant l’ensemble de ses facettes visuelles. Si Space Jam premier du nom avait pu plaire à une audience élargie qui profitait des séquences de matchs pour découvrir, sous un angle certes déjanté, le caractère spectaculaire du sport le plus populaire d’Amérique, ce second opus peine à convaincre. La faute sans doute à son foisonnement scénaristique et formel qui apparaît vite incontrôlable, diluant la puissance anarchique des personnages de Chuck Jones dans une bouillie d’effets indigestes.

Space Jam : Nouvelle ère mobilise moins les zygomatiques qu’il tape sur les nerfs. Du côté du grand écran, LeBron James a définitivement raté son entrée, et les Looney Tunes auraient raison d’abandonner le parquet du basket pour revenir à un territoire plus familier.