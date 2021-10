Résumé : Katniss Everdeen, fougueuse rebelle de la trilogie Hunger Games, réincarnation pop de Diane chasseresse, écrit une contre-histoire des États-Unis à l’encre de son arc.Dans la trilogie de Suzanne Collins, débutée en 2008 et portée avec succès à l’écran, l’Amérique régresse et apparaît comme un reflet tordu de la République de Rome. Au-delà des références mythologiques et littéraires, le récit de Katniss Everdeen est celui d’une jeune femme combattive, loyale et déterminée, délivrée des diktats du patriarcat, une gladiatrice des temps modernes qui, quelque part entre la forêt de Sherwood et l’île de Koh-Lanta, inspire avec son salut à trois doigts tous ceux qui refusent la tyrannie.

♥♥♥♥♥

Parmi les blockbusters de fantasy destinés à la jeunesse, Hunger Games s’inscrit à la fois dans la tradition tout en s’en distinguant de façon originale. À l’instar de Harry Potter ou de Twilight, c’est une série de romans à succès qui fonde son univers tandis que les pérégrinations de ses personnages évoquent, là encore, le difficile passage de l’adolescence vers le monde adulte. Mais c’est par le biais de son protagoniste principal que la franchise tire son épingle du jeu. En privilégiant l’héroïne sur le héros, la saga littéraire de Suzanne Collins et ses quatre adaptations cinématographiques (la date du cinquième opus n’est pas encore connue) sont parvenues à revivifier une catégorie de livres et de films encore marquée par les stéréotypes de genres. Pour Eddy Chevalier, docteur en civilisation américaine et professeur agrégé d’anglais, la belle et courageuse Katniss Everdeen (interprétée à l’écran par Jennifer Lawrence) ne serait rien de moins que l’héritière de la déesse Artémis. Au-delà de la prédilection de ces deux figures pour l’arc et les flèches, c’est une semblable témérité et un idéal de solidarité qui les rapprochent et les unissent. La réflexion de l’auteur se veut particulièrement probante, analysant finement l’identité de Katniss comme située à la croisée des différents rôles emblématiques de la Femme (la fille, l’épouse et la mère) qu’elle contribue communément à dynamiter. À travers son parcours et son évolution, Chevalier revient sur les caractéristiques de l’univers de la franchise. Les références à la philosophie d’Emerson ou aux œuvres de Victor Hugo et d’Émile Zola trouvent leur justification à travers une description précise des enjeux romanesques et audio-visuels qui firent le succès de cette œuvre définitivement hybride.

L’une des principales qualités de l’écrit est de parvenir à valoriser la complémentarité de l’œuvre écrite et de son adaptation cinématographique. Se focalisant tantôt sur l’un et tantôt sur l’autre, l’auteur envisage Hunger Games comme une histoire de mots et d’images dont il s’emploie à décrypter les liens les plus visibles et les plus souterrains. L’analyse des grands motifs de la saga (des flammes aux oiseaux) trouve ses prolongements à travers une réflexion croisée dont les références s’ancrent à la fois dans la culture populaire et classique.

Au fil des pages, Katniss se présente comme une héroïne temporelle, assurant la rencontre des combats et des époques qui, de la Grande Dépression aux luttes pour les droits civiques, redéfinissent sous l’angle du romanesque la cartographie historique de l’Amérique. L’acuité dont fait montre Chevalier est donc remarquable, s’assurant l’adhésion du lecteur par la précision de ses remarques et la grande clarté de son écriture. À découvrir absolument.