Neil Patrick Harris nous plonge dans les années 80 et Nintendo avec sa comédie pour les fêtes de fin d’année, disponible fin novembre sur HBO Max.

Halloween à peine fêté, l’avalanche de films de Noël nous guette. Chacun essayant de se démarquer des autres, 8-Bit Christmas ne fait pas exception en tablant sur nos souvenirs d’enfance et l’ambiance des années 80, qui sont toujours aussi prolifiques, afin de nous plonger dans cette période festive.

À Chicago, le jeune Jack Doyle (Winslow Fegley) cherche avec ses amis à se procurer à tout prix, malgré l’interdiction de ses parents (June Diane Raphael et Steve Zahn), la dernière console de jeux vidéo à succès : la Nintendo Entertainment System. Ou simplement NES.

Commercialisée en 1985, l’entreprise japonaise Nintendo a révolutionné le secteur avec des innovations telles qu’un clavier, une manette sans fil, un joystick… Ou des jeux comme Donkey Kong ou Super Mario Bros. De quoi rendre les enfants complètement fous et les parents inquiets de voir cet objet envahir leur salon.

Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Matrix 4 Resurrections) incarne la version adulte de Jack Doyle qui se charge de raconter ce Noël spécial à sa fille. Sa narration est en conséquence complètement subjective, n’hésitant pas à changer des éléments ou extrapoler la réalité. Cela donne, par exemple, lieu à une vision de la console entourée de fumées et de lasers dans le but d’accentuer le sentiment du jeune garçon devant ce morceau de technologie inédit pour l’époque.

Avec la reprise de The Final Countdown du groupe de rock Europe, Jack et ses amis se lancent dans une quête pour obtenir ce sésame. Sous les remontrances des parents jugeant les jeux vidéo dangereux, la bande-annonce montre des enfants souriants, ensemble et inventifs afin de dénicher la console tant convoitée.

Humoristique et jouant savamment avec ses allers-retours entre présent et passé, 8-Bit Christmas s’annonce comme une joyeuse comédie de Noël. Dirigé par Michael Dowse (Fubar, Stuber), le film est attendu le 24 novembre sur la plateforme de streaming HBO Max.

Emilie Bollache