La plateforme de streaming agrandit son catalogue avec un thriller sous forme de série dans un Paris sous occupation allemande qui voit l’ascension de Christian Dior en même temps que la chute de Coco Chanel.

Tourné en plein cœur de Paris et tiré de faits réels, The New Look prendra place durant la Seconde Guerre mondiale alors que le règne de Coco Chanel sur le monde de la mode s’étiole et que le nom de Christian Dior résonne dans les rues de la capitale. Ce thriller sera centré sur un moment clé du XXe siècle et verra les plus grandes icônes de la haute couture se côtoyer : Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent…

Dominant la mode depuis plusieurs décennies, le génie de Coco Chanel, symbole de l’élégance française, s’est vu entaché par ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, la couturière ferma ses usines en guise de représailles envers ses 4 000 ouvrières qui avaient pris l’idée de faire grève des années plus tôt. Elle tenta également de récupérer les droits du parfum N°5 auprès des Wertheimer, une famille juive, grâce aux lois antisémites. De 1941 à 1944, Coco Chanel réside au Ritz, siège de l’Armée de l’air allemande, et devient une espionne nazie chargée d’utiliser ses relations avec Churchill pour favoriser un traité de paix entre l’Angleterre et l’Allemagne. Un récit raconté dans le livre Sleeping with the enemy, Coco Chanel’s secret war.

De son côté, Christian Dior commence à faire parler de lui au moment où la guerre éclate suite à sa collaboration avec la maison de couture de Robert Piguet en tant que modéliste et dessinateur. Il revient à Paris en 1942, après être resté dans le sud de la France, pour travailler comme agent stylistique chez Lucien Lelong, apprenant le métier dans la menace d’une fermeture inopinée. Ce n’est qu’en 1947 qu’il créera sa propre marque et obtiendra un véritable succès, notamment avec sa ligne de robes « En 8 », surnommé « New Look », qui marque la taille pour mettre en valeur les courbes féminines. Une opposition totale au style de Coco Chanel dont la notoriété provenait de sa libération du corps de la femme avec des vêtements pratiques et dynamiques, mélangeant le style masculin/féminin.

The New Look est écrit, réalisé et produit par Tood A. Kessler qui s’est notamment illustré sur la série Damages avec Glenn Close et Rose Byrne.

Dernièrement, Juliette Binoche est apparue dans le drame Ouistreham dans lequel une écrivaine devient travailleuse intérimaire dans le but de comprendre la précarité de ce milieu. De son côté, Ben Mendelsohn (Star Wars : Rogue One, Ready Player One) sera prochainement à l’affiche de Cyrano par Joe Wright.

À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’a été annoncée pour The New Look.

Emilie Bollache