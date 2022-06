Broadway va accueillir la comédie musicale adaptée de la trilogie culte de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, l’année prochaine.

C’est sur le compte Twitter officiel de la saga que l’annonce de la prochaine comédie musicale a eu lieu mercredi dernier. Encore sans date officielle, l’annonce est accompagnée d’un court teaser montrant la célèbre DeLorean, avec son bord les interprètes de Marty McFly et Doc.

Un lien est mis à disposition pour la réservation des premiers billets, bien qu’aucun détail, concernant le théâtre de Broadway où aura lieu la représentation, les producteurs, créateurs ou équipes de production, n’ait été dévoilé.

Cette comédie musicale a tenu sa première mondiale à l’Opéra de Manchester en mars 2020, avant d’être transférée dans le West End, qui regroupe la majorité des grands théâtres londoniens. Cette production remporta d’ailleurs la récompense de la Meilleure comédie musicale aux Oliver Awards.

Marty McFly et Doc sont respectivement joués par Olly Dobson et Roger Bart que l’on peut apercevoir dans le teaser. La musique reprend les morceaux originaux d’Alan Silvestri composés pour la trilogie. Les paroles sont, quant à elles, assurées par Glen Ballard. Le script est adapté par Bob Gale, d’après son propre scénario pour les films, coécrit avec le réalisateur Robert Zemeckis.

Sorti en 1985, Retour vers le futur est produit par Steven Spielberg via sa société Amblin Entertainment et distribué par Universal Pictures. Conçu comme un film unique, le succès au box-office du film mit en chantier deux suites.

Pour rappel, le film met en scène le personnage de Marty McFly, incarné par Michael J. Fox, un adolescent accidentellement envoyé en 1955 où il retrouve son ami, l’excentrique scientifique Doc, joué par Christopher Lloyd. Son arrivée bouleverse la chronologie de sa famille tandis qu’il empêche malencontreusement ses parents de tomber amoureux. Marty doit alors trouver un moyen de les réunir pour protéger son existence et retourner dans le futur.

Le premier volet de Retour vers le futur a rapporté plus de 222 millions de dollars au box-office mondial. Avec ses deux suites, en 1989 et en 1990, la saga a engendré plus de 965 millions de dollars dans le monde.

