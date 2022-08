L’actrice américaine, admirée par Martin Luther King pour son rôle du lieutenant Nyota Uhura dans Star Trek, nous a quittés dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 juillet, à l’âge de 89 ans.

Son entrée dans le monde du spectacle se fait très jeune, à quatorze ans, lorsqu’elle rejoint l’orchestre de Duke Ellington en tant que chanteuse et danseuse. Issue d’un milieu modeste -son père est ouvrier et sa mère femme au foyer-, elle rêve d’une carrière de danseuse avant de rejoindre la télévision américaine par le biais de la série The Lieutenant en 1964.

Cette première implication annonce déjà l’importance de son engagement politique dans sa carrière, puisqu’elle participe à un épisode intitulé To set it right, qui traite des préjudices raciaux dans son pays.

Quelques années plus tard et après une tournée de chanteuse à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe, elle rejoint le casting de Star Trek pour incarner le lieutenant Nyota Uhura, un rôle qui a marqué l’histoire de la télévision.

Le personnage de Uhura est l’une des premières femmes afro-américaines à occuper une place prépondérante dans une émission d’une telle ampleur. L’importance de cette représentation a notamment touché Martin Luther King, qui a déconseillé à Nichelle Nichols de quitter son rôle lorsqu’elle a été tentée d’abandonner le programme.

Il lui a confié que Star Trek était la seule série que ses enfants avaient le droit de regarder. En 1968, elle tourne avec William Shatner, l’acteur du Capitaine Kirk, l’un des premiers baisers entre une femme noire et un homme blanc de l’histoire de la télévision américaine.

Après l’arrêt de la série en 1969, elle fait perdurer la saga en participant à six films Star Trek entre 1979 et 1991, ainsi qu’en donnant sa voix à Uhura dans la série animée de 1973.

En parallèle, elle utilise sa notoriété pour s’allier à la NASA dans le cadre d’un programme de recrutement des minorités. Son influence s’étend bien au-delà du monde du cinéma et de la télévision, et des personnalités comme l’ex-astronaute Mae Jemision ou Whoopi Goldberg la citent comme un modèle majeur.

Après une intervention en 1994 dans la série animée Batman, sa carrière s’achève sur une série de rôles mineurs dans les années 2000. Elle profite majoritairement de son image, notamment en jouant son propre rôle dans des séries comme Futuruma (2002) et Les Simpsons (2004). Elle apparaît pour la dernière fois à l’écran en 2007 pour la série Heroes, mais continue à participer à des conventions et à promouvoir les causes qui lui sont chères. Elle reçoit un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2016 de la part de l’Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror films, et un Inkpot Award en 2018.

Nichelle Nichols meurt quatre ans plus tard, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2022, comme annoncée par son fils Kyle sur le site officiel dédié à l’actrice Uhura.com.

Joffrey Liagre