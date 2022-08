Paramount Pictures a officiellement lancé la mise en chantier du spin-off du film culte des années 80 de John Hughes, La Folle Journée de Ferris Bueller, centré sur les deux hommes ayant volé la clinquante Ferrari des personnages.

Sorti en 1986, La Folle Journée de Ferris Bueller relate l’escapade d’un lycéen joué par Matthew Broderick qui décide de sécher une journée de cours pour se rendre à Chicago avec son meilleur ami Cameron (Alan Ruck) et sa petite amie Sloane (Mia Sara).

Pour ce faire, il subtilise la Ferrari du père de Cameron en veillant à la lui retourner avec le même nombre de kilométrages. Néanmoins, suite à leur folle journée, la voiture indique bien plus de distance qu’ils n’en ont parcourue, et pire encore.

À l’occasion d’un match de baseball, les amis avaient laissé la précieuse voiture dans un parking où des voituriers ont profité de l’absence du trio pour effectuer leur propre virée dans les rues de Chicago durant près de 3 heures. La voiture leur était rendue dans les temps, après avoir été copieusement utilisée.

C’est donc plus de trois décennies plus tard que la lumière sur ces événements va se faire grâce à la mise en production du spin-off Sam And Victor’s Day Off qui s’intéressera justement aux voituriers qui ont pris la liberté d’emprunter à leur tour la Ferrari rouge.

Richard Edson et Larry Flash Jenkins sont les deux interprètes des voituriers. Aujourd’hui âgé de 68 ans, Richard Edson a notamment été le premier batteur du groupe de rock américain Sonic Youth au début des années 80, avant de s’orienter vers le cinéma. Son film le plus marquant est, sans aucun doute, Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, datant de 1984. Divisé en trois parties, le film relate les tentatives d’un groupe d’amis qui cherchent à tromper l’ennui qui les assaille.

De son côté, Larry Flash Jenkins est malheureusement décédé en 2019, à l’âge de 63 ans. Après des rôles mineurs au cinéma, il trouve finalement sa place en tant que producteur et réalisateur avec des films musicaux tels que Marriage Vows, Don’t Touch, If You Ain’t Prayed, House of Grace ou encore Pastor Jones.

Emilie Bollache