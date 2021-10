Contre toute attente et quarante ans après la première, Mel Brooks et Hulu dévoilent la mise en préparation d’une Partie II sous forme de série dont la production commencera en 2022.

Sortie en 1981, La Folle Histoire du Monde (History of the World: Part I) est une comédie satirique couvrant l’âge de pierre, l’Ancien Testament, la période romaine, l’Inquisition espagnole ou encore la Révolution française.

Écrit, réalisé et produit par ses soins, Mel Brooks était également devant la caméra dans pas moins de cinq rôles différents parmi lesquels Moïse ou Louis XVI. Entouré des stars de l’époque comme Barry Levinson (Rain Man, Good Morning, Vietnam), John Hurt (Alien, 1984, Only Lovers Left Alive) et Orson Welles (Citizen Kane, De l’autre côté du vent) à la narration, le film est depuis devenu aussi culte que le reste sa filmographie, à l’image de Les Producteurs ou La Folle Histoire de l’espace qui parodiait Star Wars.

Aujourd’hui âgé de 95 ans, Mel Brooks revient au scénario et à la production pour cette série de huit épisodes, commandée par la plateforme Hulu. Si on ne sait pour l’instant rien des périodes historiques qui seront abordées, la Partie I dévoilait déjà ironiquement sa suite à coup de « Hitler On Ice et de Juifs dans l’espace ». Il s’agissait cependant d’une boutade puisque aucun second volet n’était prévu. Il fallait plutôt y voir un hommage à Sir Walter Raleigh, un écrivain anglais condamné à mort en 1618 pour trahison, qui rédigea pendant son incarcération The Historie of the World, Part I qu’il n’aura jamais l’occasion d’achever.

Mel Brooks a partagé son excitation « de nous raconter une fois de plus la vérité sur les balivernes que le monde a été amené à considérer comme de l’Histoire ».

Quant à savoir quelles stars le rejoindront dans cette suite inattendue, il faudra patienter jusqu’en 2022 pour le découvrir.

Emilie Bollache