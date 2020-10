La nouvelle production des studios Blumhouse se dévoile en images, avec la suite de The Craft, composée d’un nouveau quatuor de sorcières adolescentes. Michelle Monaghan et David Duchovny sont également au casting.

Avec The Craft – Les nouvelles sorcières (The Craft : Legacy), la réalisatrice Zoe Lister-Jones signe la suite du film culte The Craft – Dangereuse Alliance d’Andrew Fleming, sorti dans les salles en 1996, avec Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell et Rachel True.

Le récit mettra à nouveau en scène un quatuor électrique d’adolescentes qui s’adonne à la sorcellerie et qui va s’exposer à des situations plus dangereuses que prévues en expérimentant leurs nouveaux pouvoirs.

L’intrigue débutera avec l’arrivée dans un nouveau lycée de Hannah, une adolescente introvertie, qui va se lier d’amitié avec trois autres camarades. Ensemble, elles vont commencer à pratiquer la magie en invoquant de puissants esprits afin de transformer leurs rêves en réalité.

Le première bande annonce nous offre un premier aperçu horrifique mené par Blumhouse Productions et Red wagon Entertainment. Pour la célèbre société de Jason Blum, ce sera le cinquième long-métrage de l’année à sortir sur les écrans, après Nightmare Island, Invisible Man, The Hunt et Freaky prévu pour décembre.

L’affiche de ce film fantastique et d’horreur se constituera de Cailee Spaeny (Sale temps à l’hôtel El Royale), Gideon Adlon, Lovie Simone et Zoey Luna, qui prêteront leurs traits juvéniles aux quatre adolescentes. Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan (Mission : Impossible – Fallout, Source Code) et David Duchovny (X-Files) compléteront la distribution.

Estampillé Sony Pictures, The Craft – Les nouvelles sorcières sortira le 28 octobre au cinéma, soit quelques jours avant Halloween et avant Sacrées Sorcières (The Witches) de Robert Zemeckis, avec Anne Hathaway, prévu dans les salles obscures le 18 novembre prochain.

Olivia Daëron-Precy