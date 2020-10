Le nouveau long métrage de Robert Zemeckis s’offre une première bande-annonce et officialise sa sortie dans les salles françaises le 18 novembre prochain.

Après Bienvenue à Marwen sorti l’année dernière, le cinéaste américain revient avec Sacrées sorcières (The Witches), un film adapté de l’oeuvre classique de Roald Dahl, qui s’annonce aussi familial qu’insolent et plein d’humour.

Estampillée Warner Bros, la sortie du film était initialement prévue aux États-Unis pour le 9 octobre. Reportée par les studios en raison de la pandémie et selon The Hollywood Reporter, The Witches sera finalement diffusé sur la plateforme HBO Max dès le 22 octobre, mais bénéficiera tout de même d’une sortie sur les écrans français à partir du 18 novembre prochain.

En attendant, Warner Bros a récemment dévoilé un premier trailer prometteur et alléchant, qui nous donne un premier aperçu d’Anne Hathaway (Les Misérables, Ocean’s 8) sous les traits de son personnage de sorcière impressionnante et excentrique.

Cette dernière s’est d’ailleurs exprimée, à l’occasion d’une interview pour le magazine People, sur la construction de son personnage : « C’était une collaboration totale entre les équipes costumes, coiffure, maquillage, les scénaristes, mon coach de dialecte, le département des effets visuels et des cascades, le réalisateur Robert Zemeckis et moi-même ». Elle ajoute « Tout le monde a dû travailler ensemble pour être sur la même longueur d’onde ».

Le récit suivra Bruno, un jeune orphelin qui part vivre chez son adorable grand-mère dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Avec l’aide de cette dernière, le jeune garçon va tenter d’empêcher une congrégation de sorcières de transformer tous les enfants du monde en souris.

Le film réunit également au casting Octavia Spencer (La couleur des sentiments, La forme de l’eau). Stanley Tucci (Hunger Games, Lovely Bones) et les jeunes Jahzir Kadeem Bruno (Atlanta) et Codie-Lei Eastick (Homes & Watson).

Pour l’écriture de cette adaptation à la fois fantastique et grinçante, le réalisateur de Forrest Gump et Le Pôle Express s’est entouré des cinéastes Kenya Barris (Shaft, Black-Ish) et Guillermo del Toro (La forme de l’eau). Zemeckis assure également la production aux côtés d’Alfonso Cuarón, Jack Rapke, del Toro et Luke Kelly. Jacqueline Levine, Marianne Jenkins, Michael Siegel, Gideon Simeloff et Cate Adams sont quant à eux à la tête de la production exécutive.

On retrouvera parmi l’équipe technique les collaborateurs habituels du cinéaste américain : le chef opérateur Don Burgess, cité à l’Oscar pour la photographie de Forrest Gump, le chef décorateur Gary Freeman, les monteurs Jeremiah O’Driscoll et Ryan Chan, la cheffe costumière Joanna Johnston nommée aux Oscars pour Lincoln de Spielberg. La composition musicale sera une fois de plus assurée par Alan Silvestri, à qui l’on doit déjà les bandes originales de Forrest Gump, Retour vers le Futur ou encore Le Pôle Express.

Rappelons que les oeuvres de Roald Dahl ont connu plusieurs transpositions sur grand écran, comme Charlie et la chocolaterie par Tim Burton, Fantastic Mr Fox par Wes Anderson ou encore Le Bon Gros Géant par Steven Spielberg.

Décrit ici comme « une formidable relecture du grand classique de l’écrivain qui associe une mise en scène extraordinaire et une interprétation hors pair » par Toby Emmerich, président du Warner Bros Pictures Group, Sacrées sorcières s’annonce enthousiasmante.

Olivia Daëron-Precy