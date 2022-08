Résumé : Le Roi des Rêves, membre des Infinis, s’échappe après avoir été retenu prisonnier durant un siècle dans le Monde Éveillé et entreprend un périple afin de retrouver ce qui lui a été volé dans le but de reconstruire son Royaume, en ruine depuis sa longue absence.

♥♥ ♥♥♥

Nouvelle création originale Netflix, Sandman est une adaptation d’une série de romans graphiques à succès, créée et écrite par Neil Gaiman entre 1989 et 1996. Ce prolifique auteur n’en est pas à sa première incursion dans le 7e art puisque bon nombre de ses œuvres ont déjà fait l’objet d’adaptation : Stardust, American Gods, Coraline, Good Omens… Sandman est une œuvre conséquente que le géant du streaming a pris le pari de transposer sur le petit écran avec les deux premiers volumes concentrés en dix épisodes. Deux histoires distinctes s’insèrent donc dans cette première saison, donnant lieu au problème majeur de la série. Si la première moitié des épisodes dispose d’une mythologie, d’un univers et d’une direction artistique intéressante, ces éléments font défaut à l’autre partie de la saison. Une unité qui va de pair avec la réalisation de Jamie Childs qui s’occupe des quatre premiers épisodes, à l’exception du premier confié à l’expérimenter Mike Barker (The Handmaid’s Tale). Correspondant à la première partie de la saison, ces épisodes relèvent d’une pesanteur et d’une noirceur qui sied à merveille au récit. L’envie de se plonger à nouveau dans cette atmosphère ne rend que plus décevante la direction que prend la suite de l’intrigue. Une différence de rythme qui alourdit Sandman et déçoit après une première salve d’épisodes qui nous présente un nouvel univers, comme seul Neil Gaiman arrive à en créer, mélange de légendes et mythologies. Les visuels innovants et l’originalité de son histoire sont malheureusement gâchés par cette nécessité de réunir les deux premiers volumes dans une seule et même saison.

Certains épisodes auraient en effet mérité d’être prolongés afin d’explorer plus longuement les personnages appartenant à l’histoire du Roi des Rêves. Les derniers épisodes, relatant les événements du second volume, se focalisent, quant à eux, sur des humains dont les histoires font pâle figure face à l’univers foisonnant mise en place en amont. Une envie d’approfondissement qui n’est pas assouvie, tant la série se force à suivre à la lettre les romans graphiques. On regrette ainsi vite le charisme dégagé par Joely Richardson, David Thewlis, Jenna Coleman, Boyd Holbrook et Mason Alexander Park, trop peu présent.

Tom Sturridge s’en sort, quant à lui, remarquablement bien dans le rôle principal de Morpheus, Seigneur des Rêves, dont l’omnipotence et la longévité l’obligent à rester maître de ses sentiments avec une froideur qui contraste avec l’humanité dégagée par Sandman. Des intentions et un potentiel qui auraient mérité de s’y attarder afin de consacrer pleinement l’attention méritée à chaque volume. Séparément et non réunis sans véritable continuité.

Emilie Bollache