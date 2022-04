La plateforme de streaming d’Amazon continue sa collaboration avec Neil Gaiman avec l’adaptation du deuxième tome d’American Gods, Anansi Boys, dans laquelle Whoopi Goldberg interprétera Bird.

Après Good Omens, Prime Vidéo fait à nouveau équipe avec Neil Gaiman dans le cadre de l’adaptation d’une autre de ses œuvres, Anansi Boys. Paru en 2005, il s’agit d’un roman appartenant au même univers qu’American Gods, diffusé en France sur Prime Vidéo, dans lequel les anciens Dieux se disputent avec les nouveaux, nés de notre civilisation moderne.

« Je suis fan de ce livre depuis très longtemps », a déclaré Whoopi Goldberg. « Quand Neil Gaiman m’a dit qu’il allait être porté à l’écran, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour en faire partie ». Un rôle qui était déjà prévu d’avance pour elle selon son auteur : « Quand j’ai commencé à concevoir Anansi Boys, j’imaginais Whoopi Goldberg en Bird. Je ne l’ai rencontré qu’en 2018 à l’occasion d’une interview avec l’équipe de Good Omens au Comic Con de New York. Elle a mentionné qu’elle venait de finir le livre audio d’Anansi Boys et que c’était l’un de ses romans préférés. Parfois, les choses semblent prévues d’avance et inévitables. Elle va être terrifiante. »

Anansi Boys suit l’histoire de Charlie Nancy, surnommé Fat Charlie par son père. Régulièrement humilié par celui-ci, il fuit la Floride afin de s’installer à Londres. Mais son décès le ramène aux États-Unis où il apprend que son père n’était autre qu’Anansi, le Dieu Araignée. Charlie fera également la rencontre de son frère, Spider, qui a hérité des tendances à l’humiliation de leur père. Dans le but de lui échapper, il devra faire appel à Bird, qui demandera en paiement la lignée d’Anansi.

Composée de six épisodes, Anansi Boys ne dispose pas encore de date de sortie sur Prime Vidéo mais son casting a été dévoilé. En plus de Whoopi Goldberg (Harlem), Malachi Kirby (Racines) incarnera les rôles de Charlie et Spider.

Hakeem Kae-Kazim (Godzilla vs Kong), Emmanuel Ighodaro (Krypton), Cecilia Noble (The Teacher), Ayanna Witter-Johnson et Don Gilet seront respectivement Tiger, Lion, Elephant, Snake et Monkey, des ennemis d’Anansi. Jason Watkins (The Crown) jouera Grahame Coats, le patron de Charlie, qui l’accuse de vol, et Grace Saif (13 Reasons Why), la détective Daisy Day chargée de l’enquête. Amarah-Jae St. Aubyn prêtera ses traits à Rosie Noah, la fiancée de Charlie, et Fiona Shaw (Killing Eve) à Maeve Livingstonen, une cliente de Grahame Coats.

Neil Gaiman est cocréateur de la série aux côtés de Douglas Mackinnon (Good Omens), avec qui il écrit également le scénario, secondé par Arvind Ethan David (While We Breathe). À la réalisation, Hanelle M. Culpepper (Star Trek : Discovery) s’occupera du pilote, avant de laisser la place à Azhur Saleem (Doctor Who) et Jermain Julien (Grantchester).

Une adaptation d’une autre œuvre de Neil Gaiman, Sandman, est actuellement attendue sur Netflix pour le courant de l’année.

Emilie Bollache