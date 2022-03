Amazon a dévoilé un long aperçu de la série la plus populaire de sa plateforme qui prend à contre-courant la mode des super-héros. La saison 3 de The Boys, composée de huit épisodes, commencera le 3 juin avec les trois premiers.

Imagine Dragons, violence et sexe en pagaille sont les maîtres-mots de cette bande-annonce pour la troisième saison de la série The Boys révélée durant le festival South by Southwest (SXSW).

À cette occasion, l’acteur Karl Urban, qui campe Billy Butcher, s’est exprimé sur les ambitions de cette nouvelle saison : « Je vous promets que vous n’avez jamais rien vu de tel dans l’histoire du cinéma. Nous sommes allés plus loin cette saison. C’est un tour de montagnes russes amusant et intense ».

Le créateur Eric Kripke a révélé que les 10 premières minutes sont « les plus folles que nous ayons faites. Je pense que c’est la chose la plus folle que quelqu’un ait jamais faite. »

Si le trailer n’a pas révélé de détails sur l’intrigue qui attend les Boys, après leur séparation dans la dernière salve d’épisodes, les images ont néanmoins révélé les pouvoirs dont Butcher étaient maintenant dotés. De même qu’un aperçu de Jensen Ackles (Supernatural) en Soldier Boy, sorte de parodie de Captain America.

Eric Kripke s’est également confié sur le sous-texte de la troisième saison qui abordera la pandémie et sa gestion irresponsable par l’administration de Donald Trump : « C’est à l’image de la façon dont Homelander (Antony Starr) s’est toujours plus préoccupé des apparences que de résoudre le problème… C’est à propos de la façon dont certains dirigeants gèrent les choses comme des machos. En ce moment, nous regardons le monde se diriger vers la Troisième Guerre mondiale parce qu’un gars avec une petite bite tente de faire un truc. »

La saison 3 de The Boys débutera le 3 juin avec la diffusion des trois premiers épisodes sur la plateforme Prime Vidéo, puis un par semaine jusqu’au 8 juillet. Amazon projette de développer l’univers avec un spin-off centré sur de jeunes super-héros à l’école. Encore sans titre, le tournage démarrera le mois prochain.

En attendant, une série d’animation, The Boys présentent : Les Diaboliques, est disponible depuis le 4 mars sur Prime Vidéo et relate, sous forme d’anthologie, de courtes histoires inspirées de The Boys.

Emilie Bollache