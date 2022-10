En 2017, Diane Kruger remportait le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes pour son rôle dans In the fade. La voilà de retour derrière la caméra du réalisateur Fatih Akin, dans une série biographique où elle incarnera Marlène Dietrich.

Cette nouvelle mini-série adaptera en cinq épisodes le livre Marlène Dietrich : Par sa fille de Maria Riva, également scénariste du projet. Produite par UFA, elle est la première que réalise Fatih Akin. Diane Kruger y tient non seulement le rôle principal, mais elle en est aussi productrice exécutive.

D’après The Hollywood Reporter, il s’agit pour Akin du “plus grand challenge” de sa carrière, affirmant qu’il n’aurait pas pu trouver meilleure actrice que Kruger pour le rôle de Marlène. C’est l’actrice de l’Ange bleu qui lui a donné envie de faire du cinéma. Le personnage de Bridget Von Hammersmark, qu’elle a interprété dans Inglourious Bastards de Tarantino, s’inspire d’ailleurs en partie de la figure de Dietrich.

“Marlène n’était pas seulement une icône du cinéma, explique Akin, mais aussi une femme en exil, une immigrée allemande aux États-Unis, une résistante et tellement plus. Elle était aussi une artiste de la UFA, c’est pourquoi je me réjouis encore plus que la série se fasse chez eux.”

“Grâce au talent de Fatih et sa capacité à lire l’âme d’autrui », déclare Diane Kruger « je suis convaincue qu’il ne s’agira pas seulement d’une série sur l’icône et la star mondiale qu’a été Marlène Dietrich, mais avant tout du portrait d’une femme exceptionnelle à une époque particulière.” Kruger se dit d’ailleurs impatiente de tourner à nouveau avec Akin, après In the fade, et de “laisser Marlène Dietrich briller une fois de plus sous les projecteurs”.

Selon Nico Hofman, producteur chez UFA, dans un article de Variety, “Marlène Dietrich est une icône de son temps : dans son approche de la sexualité, sa prise de position contre la guerre sous le régime National Socialiste, sa perspective internationale et sa reconnaissance de la diversité. C’est l’image moderne de la féminité, en avance sur sa génération et qui impressionne encore de nos jours.”

Son collègue Sebastian Werninger a de son côté ajouté : “Marlène Dietrich est un mythe et un héritage, l’une des grandes biographies allemandes qui n’a pas encore été narrée dans sa complexité. Nous saluons la passion dont Fatih Akin fait preuve pour dépeindre la vie d’une telle artiste.”

Marlene ne sortira pas avant fin 2023. D’ici là, Akin réalise Rheingold, un biopic sur la vie du rappeur allemand Xatar. Kruger sera quant à elle à l’affiche de Out of the Blue et du thriller policier Marlowe avec Liam Neeson. On la retrouvera en 2023 dans le biopic Joika sur la danseuse Joy Womack, dont elle est également co-scénariste.

Aésane Geeraert