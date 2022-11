Synopsis : En Angleterre, dans les années 50, Tom, un policier, épouse Marion, une institutrice. Cependant, leur mariage ne semble pas aussi idyllique que prévu. Patrick, un ami du couple, semble étrangement proche de Tom. Quarante ans après, Marion lit les mémoires de Patrick et se souvient alors de sa propre histoire.

♥♥♥ ♥♥

My Policeman, présenté lors du dernier festival international de Toronto, retrace une romance interdite tirée du roman éponyme de Bethan Roberts. Après l’interprétation d’un homme de prime abord exemplaire dans Don’t Worry Darling, Harry Styles revient ici dans la peau d’un jeune policier séduisant, Tom. My Policeman raconte l’histoire d’un triangle amoureux électrique, alternant deux époques. Le film commence le long des plages de Brighton, dans les années 1990, où le bruit des vagues suit les lectures de Marion, l’épouse de Tom, qui découvre les écrits de Patrick. Tout au long du récit et grâce aux flashbacks se déroulant dans les années 1950, on s’interroge sur trois personnes radicalement différentes qui se côtoient et se rapprochent de manière significative. Une question persiste : Qui de Tom, de Patrick ou de Marion est véritablement amoureux ? Harry Styles (Tom) et David Dawson (Patrick) démontrent la puissance d’une relation doublement interdite. À cette époque, les relations homosexuelles étaient bien plus compromettantes qu’une aventure extra-conjugale. Le personnage de Marion (Emma Corrin), mêlé à ce duo brulant, semble très naïf. Cependant, le jeu des trois acteurs fonctionne merveilleusement bien et témoigne de la complexité de leurs liaisons.

Le scénariste Ron Nyswaner n’est autre que l’auteur du script de Philadelphia de Jonathan Demme (1993), l’un des premiers grands films hollywoodiens à traiter de l’homosexualité et de l’homophobie. Le réalisateur Michael Grandage n’hésite pas ici à mettre en scène le réalisme de l’intimité homosexuelle là où Demme osait seulement montrer quelques baisers. My Policeman reprend ainsi les mêmes thèmes de façon novatrice et plus complexe sur le destin tragique des homosexuels via leurs relations illégales. L’art est aussi particulièrement mis en avant, reliant les personnages entre eux. Le film joue grandement sur les décors intimistes et les paysages de la côte anglaise. Les falaises, les protagonistes au milieu des œuvres d’art ou encore les scènes d’intimité dans de sublimes appartements rendent l’image sublime.

Toutefois, le temps présent du récit, situé dans les années 1990, n’est pas réellement expliqué et ne nous permet pas toujours de nous identifier aux personnages, devenus des étrangers. Le couple de Tom et Marion ne laisse plus de place à l’amour et semble n’être que routine et obligation. On reste alors fasciné par le récit des années 1950, qui semble montré que ce triangle amoureux ne s’est jamais véritablement dénoué. Notamment à travers les sublimes scènes de flashbacks, où l’amour crève l’écran grâce à la prestation d’Harry Styles et David Dawson.

Salomé Ledon