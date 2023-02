L’héroïne des jeux vidéo Tomb Raider reprendra bientôt vie sur le petit écran, dans une série créée par Phoebe Waller-Bridge.

Plus de vingt ans après ses premières apparitions au cinéma, sous les traits d’Angelina Jolie, et forte du petit succès du Tomb Raider de Roar Uthaug (2018), avec Alicia Vikander, Lara Croft s’offre une nouvelle vie à l’écran.

Non pas un énième film, mais une série entière dédiée à l’archéologue la plus athlétique de la pop-culture.

Aux commandes de ce projet, on retrouve la fameuse Phoebe Waller-Bridge dont la précédente série pour Amazon, Fleabag, avait raflé les récompenses. On la connaît également en tant que créatrice du phénomène Killing Eve, une série d’enquête dans laquelle Sandra Oh et Jodie Comer incarnent deux protagonistes psychotiques, achevée par une quatrième saison l’année dernière.

Selon les sources de The Hollywood Reporter, Phoebe Waller-Bridge en personne prendra sa plume pour le script de la future série. Habituée à mettre en scène des figures féminines complexes mais décomplexées, séduisantes mais pas toujours glamour, la showrunner britannique s’apprête peut-être à bouleverser notre vision de l’aventurière badass en mini-short, holsters aux cuisses.

Contrairement à d’autres de ses précédentes créations, Phoebe Waller-Bridge a déclaré qu’elle ne jouerait pas dans la série. Elle en est cependant productrice exécutive aux côtés de Ryan Andolina et Amanda Greenblatt. Ces derniers ont lancé leur propre compagnie de production et signé un accord de partenariat avec Amazon.

Le projet est actuellement en cours de développement et marque le renouvellement du contrat de Phoebe Waller-Bridge avec le géant du streaming. Amazon voudrait par ailleurs décliner la licence Tomb Raider sur différents supports et prépare, en parallèle de la série, un film auquel la créatrice de Fleabag, très demandée, ne prendra pas part. On ignore encore quels liens partageront film et série. Différentes sources évoquent la volonté d’Amazon de créer un univers étendu, façon MCU, autour de la franchise. Univers dont les jeux vidéo feraient partie intégrante, puisque Amazon Games publiera le prochain opus de la saga.

De son côté, Phoebe Waller-Bridge travaille sur une autre série pour la plateforme : Sign Here, adaptation du livre éponyme dont l’autrice, Claudia Lux, co-écrit le scénario.

La série Tomb Raider, au titre encore incertain, devait arriver sur Amazon d’ici 2025.

Aésane Geeraert