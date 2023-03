Le célèbre musicien Slash lance une nouvelle maison de production, BerserkerGang, spécialisée dans le cinéma d’horreur.

Le guitariste américano-britannique Slash, de son vrai nom Saul Hudson, membre fondateur du groupe de hard-rock Guns N’ Roses, s’apprête à lancer sa propre société de production spécialisée dans le cinéma d’horreur.

Baptisée BerserkerGang, cette dernière financera exclusivement des films horrifiques se voulant différents des productions actuelles, en allant plutôt puiser l’inspiration dans un cinéma passé.

Slash déclare à ce sujet dans les colonnes de Variety : « J’ai toujours été un grand fan de films d’horreur, surtout à l’époque où ils vous faisaient vraiment peur ! » Le guitariste évoque également au magazine son futur rôle de producteur un peu plus en détail, en déclarant vouloir pénétrer « au cœur de la production cinématographique, afin de pouvoir essayer de faire des films que je voudrais voir. »

Pour se lancer dans le monde du septième art, Slash ne fait pas cavalier seul puisqu’il s’est entouré de divers professionnels du cinéma d’horreur pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Michael Paszt, James Fler et Andrew T. Hunt, tous les trois issus de la société de production et de distribution canadienne Raven Banner Entertainement, feront ainsi partie de l’équipe de BerserkerGang. Le catalogue de Raven Banner est composé à la fois de série B, misant sur la violence et l’excentricité (Slumber Party Massacre, Benny Loves You, The Sadness) et de production un peu plus prestigieuses (The Battery, Ils reviennent…, le documentaire Hail to the Deadites). On peut donc s’attendre à ce que BerserkerGang suive une voie similaire.

Andrew T. Hunt donne aussi quelques détails sur les objectifs de cette nouvelle société de production : « BerserkerGang misera sur la qualité plutôt que la quantité, nous choisirons de manière sélective les projets qui, selon nous, représentent le mieux la marque. » Michael Paszt ajoute à ce sujet : « Notre objectif est de développer des projets avec des cinéastes et scénaristes aussi passionnés que nous par les films de genre. »

Slash collaborera également avec Rodrigo Gudiño, réalisateur canado-mexicain de The Breach, également connu des fans d’horreur pour être le fondateur et l’éditeur du magazine canadien Rue Morgue. Publié depuis 1997, ce dernier traite de l’horreur sous toutes ses formes médiatiques, livres, jeux vidéo, comics et bien sûr cinéma.

Le réalisateur et directeur de la photo Pasha Patriki (Black Water) complétera l’équipe de BerserkerGang. Ce dernier a d’ailleurs officié en tant que producteur sur The Breach au sein de la société Hangar 18, une filiale de Raven Banner Entertainement.

Aucun titre n’a encore été annoncé dans le line-up de BerserkerGang, mais on peut s’attendre à en apprendre un peu plus lors du Marché du film du prochain Festival de Cannes.

Timothée Giret