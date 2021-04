John Logan, nommé aux Oscars pour les scénarios de Gladiator, Aviator et Hugo Cabret, également créateur de la série Penny Dreadful, fera ses débuts derrière la caméra avec le nouveau film d’horreur de Blumhouse : Camp Whistler.

Le célèbre producteur Jason Blum, qui fait recette avec ses nombreuses séries B modernes depuis plusieurs années maintenant, collabore avec le scénariste John Logan pour un nouveau film horrifique.

Selon Deadline, ce projet, intitulé Camp Whistler, prendra place dans une thérapie de conversion pour homosexuels, aussi appelée thérapie de réorientation sexuelle. Cette pratique monstrueuse est encore utilisée dans certains États américains. L’utilisation de ce camp comme décor d’un film d’horreur prépare le terrain pour quelque chose d’inquiétant, de terrible et de socialement conscient.

Il s’agit du premier film de John Logan en tant que réalisateur. Mais il est loin d’être un débutant dans le milieu puisqu’il a déjà signé les scripts de Skyfall, Alien : Covenant, a été nommé trois fois à l’Oscar du meilleur scénario pour Aviator, Gladiator et Hugo Cabret, a également créé la série horrifique Penny Dreadful pour la chaîne Showtime. Il a par ailleurs remporté un Tony Award pour la comédie musicale Rouge consacrée à la vie du peintre Mark Rothko.

Michael Aguilar, producteur sur la série Penny Deadful, sera également de la partie. Le film est actuellement en phase de casting.

Blumhouse reste donc fidèle à elle-même en proposant un film high concept et en embauchant des premiers réalisateurs ou des cinéastes déjà rodés mais souvent à contre-emploi. Rappelons que l’acteur et scénariste Jordan Peele est ainsi passé pour la première fois derrière la caméra avec la firme pour son premier film Get Out, avec le succès qu’on lui connaît.

La société de Jason Blum est connue pour sa méthode bien particulière de production et il est fort à parier que ce nouveau projet suivra le modèle de ses ainés : un petit budget pour un maximum de rentabilité. Pour rappel, Blumhouse avait signé un grand coup l’année dernière en proposant huit films pour la plateforme Amazone Prime Vidéo, sous forme d’anthologie cinématographique.

Camp Whistler se joint à une liste toujours plus longue de titres horrifiques à venir sous l’égide du studio, comme The Forever Purge, Halloween Kills, The Black Phone, et beaucoup d’autres.

Aucune information n’a été divulguée à ce jour concernant une possible sortie en salle ou sur une plateforme de streaming.

Maxence-Yahia Lequere